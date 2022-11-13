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На Херсонщине на неделю запретили пользоваться водным транспортом

Ирина БалачукВоскресенье, 13 ноября 2022, 14:34
Фото ХОВА

В Херсонской области с 13 по 19 ноября ввели временный запрет на пользование водным транспортом.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram 

Прямая речь Янушевича: "В течение 13-19 ноября на водных объектах в пределах Херсонской области ЗАПРЕЩЕНО пользоваться всеми видами водного транспорта".

Детали: Глава ОВА также опубликовал соответствующее распоряжение.

В документе указано, что такое решение принято с целью обеспечения безопасности граждан на водных объектах во время военного положения.  

Предыстория: 

  • 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. 
  • С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.
  • Вместе с тем в Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.

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Темы: Херсонская областьДнепрдеоккупацияХерсон
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