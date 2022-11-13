На Херсонщине на неделю запретили пользоваться водным транспортом
Воскресенье, 13 ноября 2022, 14:34
В Херсонской области с 13 по 19 ноября ввели временный запрет на пользование водным транспортом.
Источник: глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram
Прямая речь Янушевича: "В течение 13-19 ноября на водных объектах в пределах Херсонской области ЗАПРЕЩЕНО пользоваться всеми видами водного транспорта".
Детали: Глава ОВА также опубликовал соответствующее распоряжение.
В документе указано, что такое решение принято с целью обеспечения безопасности граждан на водных объектах во время военного положения.
Предыстория:
- 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
- 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.
- С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.
- Вместе с тем в Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.
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