На Херсонщине на неделю запретили пользоваться водным транспортом

В Херсонской области с 13 по 19 ноября ввели временный запрет на пользование водным транспортом.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "В течение 13-19 ноября на водных объектах в пределах Херсонской области ЗАПРЕЩЕНО пользоваться всеми видами водного транспорта".

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Детали: Глава ОВА также опубликовал соответствующее распоряжение.

В документе указано, что такое решение принято с целью обеспечения безопасности граждан на водных объектах во время военного положения.

Предыстория:

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9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.

11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.

С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.

Вместе с тем в Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.

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