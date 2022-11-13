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Людей просять не збиратися в центрі Херсона: Ворог замінував майже все

Катерина ТищенкоНеділя, 13 листопада 2022, 16:22
звільнений Херсон, фото Дмитра Ларіна, УП

Росіяни перед відступом замінували багато об’єктів у Херсоні, влада просить людей не збиратися в людних місцях і не їхати в центр міста 14 листопада.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова: "Вже другий день відбувається святкування визволення Херсонщини. Люди виходять на площі, на вулиці з українськими прапорами, радіють, дякують ЗСУ. Але я хочу всіх трошки застерегти.

Зараз ведуться розмінувальні роботи, ворог замінував майже все. Дуже вас прошу: не треба збиратися в людних місцях. Більше того, завтра, 14 листопада, будуть проводитися розмінувальні роботи в центрі міста. Тому я вас дуже прошу не заїжджати в центральну частину міста".

Деталі: Янушевич також повідомив, що на деокупованій частині Херсонщини відновлюють газопостачання.

"Уже вдалося відновити доставку природного газу у більш ніж 300 осель жителів звільнених населених пунктів області. У Херсоні спеціалістам вдається утримувати стабільну ситуацію з газопостачанням. Це особливо важливо через відсутність світла та водопостачання в місті, а також настання холодів", - повідомив голова ОВА.

Він додав, що швидкість проведення ремонтних робіт залежить від розмінування звільнених територій.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
  • 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. 
  • 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.
  • Водночас у Херсоні ввели комендантську годину з 17 вечора до 8 ранку.

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Теми: Херсондеокупаціярозмінування
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