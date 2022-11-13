Людей просять не збиратися в центрі Херсона: Ворог замінував майже все
Росіяни перед відступом замінували багато об’єктів у Херсоні, влада просить людей не збиратися в людних місцях і не їхати в центр міста 14 листопада.
Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram
Пряма мова: "Вже другий день відбувається святкування визволення Херсонщини. Люди виходять на площі, на вулиці з українськими прапорами, радіють, дякують ЗСУ. Але я хочу всіх трошки застерегти.
Зараз ведуться розмінувальні роботи, ворог замінував майже все. Дуже вас прошу: не треба збиратися в людних місцях. Більше того, завтра, 14 листопада, будуть проводитися розмінувальні роботи в центрі міста. Тому я вас дуже прошу не заїжджати в центральну частину міста".
Деталі: Янушевич також повідомив, що на деокупованій частині Херсонщини відновлюють газопостачання.
"Уже вдалося відновити доставку природного газу у більш ніж 300 осель жителів звільнених населених пунктів області. У Херсоні спеціалістам вдається утримувати стабільну ситуацію з газопостачанням. Це особливо важливо через відсутність світла та водопостачання в місті, а також настання холодів", - повідомив голова ОВА.
Він додав, що швидкість проведення ремонтних робіт залежить від розмінування звільнених територій.
Передісторія:
- 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
- 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.
- 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.
- Водночас у Херсоні ввели комендантську годину з 17 вечора до 8 ранку.
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