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Людей просят не собираться в центре Херсона: Враг заминировал почти все

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 15:22
Людей просят не собираться в центре Херсона: Враг заминировал почти все
освобожденный Херсон, фото Дмитрия Ларина, УП

Россияне перед отступлением заминировали много объектов в Херсоне, власти просят людей не собираться в людных местах и не ехать в центр города 14 ноября.

Источник: председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "Уже второй день происходит празднование освобождения Херсонщины. Люди выходят на площади, на улицы с украинскими флагами, радуются, благодарят ВСУ. Но я хочу всех немножко предостеречь.

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Сейчас ведутся работы по разминированию, враг заминировал почти все. Очень вас прошу: не надо собираться в людных местах. Более того, завтра, 14 ноября, будут проводиться работы по разминированию в центре города. Поэтому я вас очень прошу не заезжать в центральную часть города".

Детали: Янушевич также сообщил, что на деоккупированной части Херсонщины восстанавливают газоснабжение.

"Уже удалось восстановить доставку природного газа в более чем 300 домов жителей освобожденных населенных пунктов области. В Херсоне специалистам удается удерживать стабильную ситуацию с газоснабжением. Это особенно важно из-за отсутствия света и водоснабжения в городе, а также наступления холодов", - сообщил председатель ОГА.

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Он добавил, что скорость проведения ремонтных работ зависит от разминирования освобожденных территорий.

Предыстория: 

  • 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. 
  • С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.
  • Вместе с тем в Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.

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Темы: Херсондеоккупацияразминирование
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