Мешканців звільненої Херсонщини закликають евакуюватися

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликає мешканців звільнених територій області евакуюватися через високий ризик ворожих обстрілів.

Джерело: Янушевич у Telegram

Дослівно: "Шановні жителі Херсона та звільнених населених пунктів області!

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На правобережній Херсонщині залишається висока ймовірність ворожих обстрілів. Російська армія, коли тікає, від безвиході починає воювати з мирними людьми. Ми це неодноразово бачили в багатьох звільнених населених пунктах.

Також підлі вороги перед втечею завдали серйозних руйнувань нашій критичній інфраструктурі, що забезпечує електро-, тепло- та водопостачання.

Тому наполегливо рекомендуємо вам евакуюватися до більш безпечних регіонів. Команда Херсонської ОВА готова вам із цим допомогти".

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Деталі: Щоб уточнити інформацію та записатися на евакуацію, мешканці можуть звернутися на "гарячу лінію": 0 800 330 951; 38 091 481 7845.

Янушевич запевнив, що евакуйовані мешканці отримуватимуть усю необхідну допомогу.

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