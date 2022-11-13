Мешканців звільненої Херсонщини закликають евакуюватися
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликає мешканців звільнених територій області евакуюватися через високий ризик ворожих обстрілів.
Джерело: Янушевич у Telegram
Дослівно: "Шановні жителі Херсона та звільнених населених пунктів області!
На правобережній Херсонщині залишається висока ймовірність ворожих обстрілів. Російська армія, коли тікає, від безвиході починає воювати з мирними людьми. Ми це неодноразово бачили в багатьох звільнених населених пунктах.
Також підлі вороги перед втечею завдали серйозних руйнувань нашій критичній інфраструктурі, що забезпечує електро-, тепло- та водопостачання.
Тому наполегливо рекомендуємо вам евакуюватися до більш безпечних регіонів. Команда Херсонської ОВА готова вам із цим допомогти".
Деталі: Щоб уточнити інформацію та записатися на евакуацію, мешканці можуть звернутися на "гарячу лінію": 0 800 330 951; 38 091 481 7845.
Янушевич запевнив, що евакуйовані мешканці отримуватимуть усю необхідну допомогу.
Передісторія:
- 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
- 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.
- 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.
- Водночас у Херсоні ввели комендантську годину з 17 вечора до 8 ранку.
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