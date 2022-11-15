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По меньшей мере половина киевлян без света из-за атак РФ – Кличко

Катерина ТищенкоВторник, 15 ноября 2022, 16:53
Виталий Кличко, фото КГГА

В Киеве из-за вражеских атак без электроэнергии остались по меньшей мере половина абонентов.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "Из-за массированной ракетной атаки, по распоряжению НЭК Укрэнерго, энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине. В частности, и в столице.

Это необходимый шаг для сбалансирования энергосистемы и избежания аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют!

В столице без света предварительно по меньшей мере половина клиентов".

Что предшествовало: 15 ноября силы ПВО сбили 4 ракеты над Киевом, однако произошли попадания российских ракет в жилые дома в центре города.

Из-за этого в столице снова начались экстренные отключения электроэнергии.

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Кроме Киева, ракетные удары нанесены по Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также по Житомирской, Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

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Темы: Киевэлектроэнергиявойна
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