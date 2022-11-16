Літак НАТО відстежив ракету, яка потрапила в Польщу – ЗМІ
Середа, 16 листопада 2022, 04:41
Літак НАТО, що пролітав над повітряним простором Польщі у вівторок, відстежив ракету, яка впала на території країни.
Джерело: військовий представник Альянсу, цитує CNN
Пряма мова: "Інформація з радіолокаційними слідами (ракети – ред.) була надана НАТО і Польщі".
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Деталі: Літаки НАТО проводять регулярне спостереження щодо України з моменту початку російського вторгнення. Літак, який у вівторок пролітав над Польщею, спостерігав за подіями в Україні.
Представник НАТО не повідомив, хто запустив ракету, яка відстежувалася на території Польщі, і звідки вона була випущена.
Нагадаємо: Президент Штатів Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, яка призвела до вибухів та загибелі людей у Польщі, була випущена з Росії.
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Передісторія:
- У другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.
- Раніше агенція АР повідомила: американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Але в Пентагоні офіційно цю версію не підтвердили.
- Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що на територію країни в другій половині дня у вівторок впала ракета російського виробництва.
- Байден під час телефонної розмови з польським візаві Анджеєм Дудою запропонував тому підтримку в розслідуванні вибухів біля кордону з Україною, ймовірно спричинених російськими ракетами.
- Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч проти середи заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва.