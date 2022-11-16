Літак НАТО відстежив ракету, яка потрапила в Польщу – ЗМІ

Літак НАТО, що пролітав над повітряним простором Польщі у вівторок, відстежив ракету, яка впала на території країни.

Джерело: військовий представник Альянсу, цитує CNN

Пряма мова: "Інформація з радіолокаційними слідами (ракети – ред.) була надана НАТО і Польщі".

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Деталі: Літаки НАТО проводять регулярне спостереження щодо України з моменту початку російського вторгнення. Літак, який у вівторок пролітав над Польщею, спостерігав за подіями в Україні.

Представник НАТО не повідомив, хто запустив ракету, яка відстежувалася на території Польщі, і звідки вона була випущена.

Нагадаємо: Президент Штатів Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, яка призвела до вибухів та загибелі людей у Польщі, була випущена з Росії.

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