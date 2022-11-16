Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Літак НАТО відстежив ракету, яка потрапила в Польщу – ЗМІ

Середа, 16 листопада 2022, 05:41
ілюстративне фото NATO Air Command

Літак НАТО, що пролітав над повітряним простором Польщі у вівторок, відстежив ракету, яка впала на території країни.

Джерело: військовий представник Альянсу, цитує CNN

Пряма мова: "Інформація з радіолокаційними слідами (ракети – ред.) була надана НАТО і Польщі".

Деталі: Літаки НАТО проводять регулярне спостереження щодо України з моменту початку російського вторгнення. Літак, який у вівторок пролітав над Польщею, спостерігав за подіями в Україні.

Представник НАТО не повідомив, хто запустив ракету, яка відстежувалася на території Польщі, і звідки вона була випущена.

Нагадаємо: Президент Штатів Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, яка призвела до вибухів та загибелі людей у Польщі, була випущена з Росії.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.
  • Раніше агенція АР повідомила: американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Але в Пентагоні офіційно цю версію не підтвердили.
  • Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що на територію країни в другій половині дня у вівторок впала ракета російського виробництва.
  • Байден під час телефонної розмови з польським візаві Анджеєм Дудою запропонував тому підтримку в розслідуванні вибухів біля кордону з Україною, ймовірно спричинених російськими ракетами.
  • Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч проти середи заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: ПольщаНАТО
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ППО, артилерія, боєприпаси: глава Пентагону підсумував результати "Рамштайну-7" для України

Зеленський доручив Данілову розібратися із блокуванням "Страни"

Чия б ракета не впала у Польщі, Росія несе за це повну відповідальність – Білий дім

Зеленський про вибух у Польщі: Я не сумніваюся, що це була не наша ракета

відеоРосіяни замінували поліцію Херсона: відділок довелося підірвати

В Україні перейменували місто Новоград-Волинський

Усі новини...
Польща
Польські ЗМІ: Ракета, що вбила двох людей у Польщі, може бути російською Х-101
AP: у США мають попередні оцінки, що на території Польщі впала ракета української ППО
Вибухи в Польщі: Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети з Росії
Останні новини
03:45
Республіканці перемагають у Палаті представників Штатів – CNN
03:18
МАГАТЕ: Через ракетну атаку росіян постраждали дві українські АЕС
02:24
ЗСУ на півдні зі стрілецької зброї знищили два ударні дрони ворога – командування
01:44
"Вільний світ з нами, поки ми не переможемо" – Резніков про сьомий "Рамштайн"
01:15
Голова ОВА попередив про екстрені вимкнення електрики на Київщині
00:57
Уряд Естонії провів екстрене засідання через падіння ракети в Польщі – прямої загрози не побачив
00:09
"Російська онуча": віцеспікерка польського Сейму поставила на місце антиукраїнського депутата
23:50
Серіали, які вийшли восени: добірка
23:24
відеоЗеленський вимагає долучити Україну до розслідування вибуху в Польщі
23:05
"Ми обов’язково повернемося". Як українські діти вчаться в європейських школах
Усі новини...