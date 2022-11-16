Самолет НАТО отследил ракету, которая попала в Польшу – СМИ
Самолет НАТО, пролетавший над воздушным пространством Польши во вторник, отследил ракету, которая упала на территории страны.
Источник: военный представитель Альянса, цитирует CNN
Прямая речь: "Информация с радиолокационными следами (ракеты - ред.) была предоставлена НАТО и Польше".
Детали: Самолеты НАТО проводят регулярное наблюдение за Украиной с момента начала российского вторжения. Самолет, который во вторник пролетал над Польшей, наблюдал за событиями в Украине.
Представитель НАТО не сообщил, кто запустил ракету, которая отслеживалась на территории Польши, и откуда она была выпущена.
Напомним: Президент Штатов Джо Байден назвал "маловероятным" то, что ракета, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, была выпущена из России.
Предыстория:
- Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
- Ранее агентство АР сообщило: американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека. Но в Пентагоне официально эту версию не подтвердили.
- Министерство иностранных дел Польши заявило, что на территорию страны во второй половине дня во вторник упала ракета российского производства.
- Байден во время телефонного разговора с польским визави Анджеем Дудой предложил тому поддержку в расследовании взрывов у границы с Украиной, вероятно вызванных российскими ракетами.
- Дуда в обращении в ночь на среду заявил, что Варшава не имеет точной информации, кто именно запустил ракету, которая упала на польскую территорию, и подтвердил, что она российского производства.