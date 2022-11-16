Самолет НАТО отследил ракету, которая попала в Польшу – СМИ

Самолет НАТО, пролетавший над воздушным пространством Польши во вторник, отследил ракету, которая упала на территории страны.

Источник: военный представитель Альянса, цитирует CNN

Прямая речь: "Информация с радиолокационными следами (ракеты - ред.) была предоставлена НАТО и Польше".

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Детали: Самолеты НАТО проводят регулярное наблюдение за Украиной с момента начала российского вторжения. Самолет, который во вторник пролетал над Польшей, наблюдал за событиями в Украине.

Представитель НАТО не сообщил, кто запустил ракету, которая отслеживалась на территории Польши, и откуда она была выпущена.

Напомним: Президент Штатов Джо Байден назвал "маловероятным" то, что ракета, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, была выпущена из России.

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