Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Самолет НАТО отследил ракету, которая попала в Польшу – СМИ

Среда, 16 ноября 2022, 05:41
иллюстративное фото NATO Air Command

Самолет НАТО, пролетавший над воздушным пространством Польши во вторник, отследил ракету, которая упала на территории страны.

Источник: военный представитель Альянса, цитирует CNN

Прямая речь: "Информация с радиолокационными следами (ракеты - ред.) была предоставлена НАТО и Польше".

Детали: Самолеты НАТО проводят регулярное наблюдение за Украиной с момента начала российского вторжения. Самолет, который во вторник пролетал над Польшей, наблюдал за событиями в Украине.

Представитель НАТО не сообщил, кто запустил ракету, которая отслеживалась на территории Польши, и откуда она была выпущена.

Напомним: Президент Штатов Джо Байден назвал "маловероятным" то, что ракета, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, была выпущена из России.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
  • Ранее агентство АР сообщило: американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека. Но в Пентагоне официально эту версию не подтвердили.
  • Министерство иностранных дел Польши заявило, что на территорию страны во второй половине дня во вторник упала ракета российского производства.
  • Байден во время телефонного разговора с польским визави Анджеем Дудой предложил тому поддержку в расследовании взрывов у границы с Украиной, вероятно вызванных российскими ракетами.
  • Дуда в обращении в ночь на среду заявил, что Варшава не имеет точной информации, кто именно запустил ракету, которая упала на польскую территорию, и подтвердил, что она российского производства.

Поддержите УП на Patreon

Темы: ПольшаНАТО
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ПВО, артиллерия, боеприпасы: глава Пентагона подытожил результаты "Рамштайн-7" для Украины

Зеленский поручил Данилову разобраться с блокировкой "Страны"

Чья бы ракета не упала в Польше, Россия несет за это полную ответственность – Белый дом

Зеленский о взрыве в Польше: Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета

видеоРоссияне заминировали полицию Херсона: участок пришлось подорвать

В Украине переименовали город Новоград-Волынский

Все новости...
Польша
Польские СМИ: Ракета, убившая двух человек в Польше, может быть российской Х-101
AP: в США имеют предварительные оценки, что на территории Польши упала ракета украинской ПВО
Взрывы в Польше: Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты из России
Последние новости
03:45
Республиканцы побеждают в Палате представителей Штатов – CNN
03:18
МАГАТЭ: Из-за ракетной атаки россиян пострадали две украинские АЭС
02:24
ВСУ на юге из стрелкового оружия уничтожили два ударных дрона врага – командование
01:44
"Свободный мир с нами, пока мы не победим" – Резников о седьмом "Рамштайне"
01:15
Глава ОВА предупредил об экстренных отключениях электричества на Киевщине
00:57
Правительство Эстонии провело экстренное заседание из-за падения ракеты в Польше - прямой угрозы не увидело
00:09
"Российская портянка": вице-спикер польского Сейма
23:50
Сериалы, вышедшие осенью: подборка
23:24
видеоЗеленский требует привлечь Украину к расследованию взрыва в Польше
23:05
"Мы обязательно вернемся". Как украинские дети учатся в европейских школах
Все новости...