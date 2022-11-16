Убитий на камеру боєць ПВК "Вагнер" добровільно пішов на обмін – Подоляк

Євген Нужин під час інтерв'ю у полоні, скриншоти з відео

Колишній в'язень, боєць "Групи Вагнера" Євген Нужин, ролик із вбивством якого з'явився в мережі, був відправлений Україною до Росії в результаті обміну військовополоненими.

Джерело: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі російського телеканалу "Дождь"

Деталі: За словами Подоляка, Нужин пройшов через офіційну процедуру обміну військовополоненими. Тобто він, відповідно до всіх юридичних правил, підписав добровільну згоду на обмін.

Пряма мова Подоляка: "У нас дуже простий підхід. Полонений військовослужбовець може підписати добровільну відмову від обмінної процедури. І ось це буде у нас зафіксовано".

Деталі: Подоляк спростував чутки про те, що Нужина обміняли на 20 українських військовополонених. За його словами, обмін проходив за правилом пакет на пакет. Подоляк сказав, що Україна одержала 47 своїх військовослужбовців, Росія – "якусь кількість" своїх.

На думку Подоляка, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин міг використати Нужина у своїх пропагандистських цілях, влаштувавши показову страту військового.

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