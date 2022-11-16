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Убитий на камеру боєць ПВК "Вагнер" добровільно пішов на обмін – Подоляк

Олена РощінаСереда, 16 листопада 2022, 09:45
Убитий на камеру боєць ПВК Вагнер добровільно пішов на обмін – Подоляк
Євген Нужин під час інтерв'ю у полоні, скриншоти з відео

Колишній в'язень, боєць "Групи Вагнера" Євген Нужин, ролик із вбивством якого з'явився в мережі, був відправлений Україною до Росії в результаті обміну військовополоненими.

Джерело: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі російського телеканалу "Дождь"

Деталі: За словами Подоляка, Нужин пройшов через офіційну процедуру обміну військовополоненими. Тобто він, відповідно до всіх юридичних правил, підписав добровільну згоду на обмін.

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Пряма мова Подоляка: "У нас дуже простий підхід. Полонений військовослужбовець може підписати добровільну відмову від обмінної процедури. І ось це буде у нас зафіксовано".

Деталі: Подоляк спростував чутки про те, що Нужина обміняли на 20 українських військовополонених. За його словами, обмін проходив за правилом пакет на пакет. Подоляк сказав, що Україна одержала 47 своїх військовослужбовців, Росія – "якусь кількість" своїх.

На думку Подоляка, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин міг використати Нужина у своїх пропагандистських цілях, влаштувавши показову страту військового.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 11 листопада в Офісі президента України повідомили, що повернули 45 військових ЗСУ у результаті обміну. Російська сторона обмін не коментувала.
  • 12 листопада у мережі з'явилося відео жорстокого вбивства Євгена Нужина. Це назвали "покаранням зрадника". У телеграм-каналі Grey Zone, який пов'язують із "ЧВК Вагнера", опублікували відео із вбивством Нужина. Перед смертю чоловік сказав, що "отямився" у підвалі, де йому повідомили, що його "судитимуть".
  • Євген Нужин відбував покарання у Рязанській області РФ та був завербований ПВК "Вагнер" для участі у війні проти України. Він здався у полон у вересні. В інтерв'ю Нужин заявив, що від початку планував здатися в полон і воювати на боці України, де нібито у нього живуть родичі.
  • Засновник ПВК "Вагнер" назвав відео "прекрасною режисерською роботою" та поклав провину за смерть Нужина на американські спецслужби. Євген Пригожин стверджує, що страчений на камеру міг бути завербований ЦРУ багато років тому.
  • У Кремлі ролик коментувати відмовилися. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "не їхня справа".

Теми: обмінРосіяВагнерОфіс президента
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