Убитый на камеру боец ЧВК "Вагнер" добровольно пошел на обмен – Подоляк

Евгений Нужин во время интервью в плену, скриншоты с видео

Бывший заключенный, боец "Группы Вагнера" Евгений Нужин, ролик с убийством которого появился в сети, был отправлен Украиной в Россию в результате обмена военнопленными.

Источник: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире российского телеканала "Дождь"

Детали: По словам Подоляка, Нужин прошел через официальную процедуру обмена военнопленными. То есть он, в соответствии со всеми юридическими правилами, подписал добровольное согласие на обмен.

Прямая речь Подоляка: "У нас очень простой подход. Пленный военнослужащий может подписать добровольный отказ от обменной процедуры. И вот это будет у нас зафиксировано".

Детали: Подоляк опроверг слухи о том, что Нужина обменяли на 20 украинских военнопленных. По его словам, обмен проходил по правилу "пакет на пакет". Подоляк сказал, что Украина получила 47 своих военнослужащих, Россия – "какое-то число" своих.

По мнению Подоляка, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин мог использовать Нужина в своих пропагандистких целях, устроив показательную казнь военного.

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