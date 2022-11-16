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Убитый на камеру боец ЧВК "Вагнер" добровольно пошел на обмен – Подоляк

Елена РощинаСреда, 16 ноября 2022, 10:45
Евгений Нужин во время интервью в плену, скриншоты с видео

Бывший заключенный, боец "Группы Вагнера" Евгений Нужин, ролик с убийством которого появился в сети, был отправлен Украиной в Россию в результате обмена военнопленными. 

Источник: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире российского телеканала "Дождь"

Детали: По словам Подоляка, Нужин прошел через официальную процедуру обмена военнопленными. То есть он, в соответствии со всеми юридическими правилами, подписал добровольное согласие на обмен.

Прямая речь Подоляка: "У нас очень простой подход. Пленный военнослужащий может подписать добровольный отказ от обменной процедуры. И вот это будет у нас зафиксировано".

Детали: Подоляк опроверг слухи о том, что Нужина обменяли на 20 украинских военнопленных. По его словам, обмен проходил по правилу "пакет на пакет". Подоляк сказал, что Украина получила 47 своих военнослужащих, Россия – "какое-то число" своих.

По мнению Подоляка, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин мог использовать Нужина в своих пропагандистких целях, устроив показательную казнь военного.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 11 ноября в Офисе президента Украины сообщили, что вернули 45 военных ВСУ в результате обмена. Российская сторона обмен не комментировала.
  • 12 ноября в сети появилось видео жестокого убийства Евгения Нужина. Происходящее назвали "наказанием предателя". В телеграм-канале Grey Zone, который связывают с "ЧВК Вагнера", опубликовали видео с убийством Нужина. Перед смертью мужчина сказал, что "очнулся" в подвале, где ему сообщили, что его будут "судить". 
  • Евгений Нужин отбывал наказание в Рязанской области РФ и был завербован ЧВК "Вагнер" для участия в войне против Украине. Он сдался в плен в сентябре. В интервью Нужин заявил, что изначально планировал сдаться в плен и воевать на стороне Украины, где у него якобы живут родственники. 
  • Основатель ЧВК "Вагнер"  назвал видео "прекрасной режиссерской работой" и возложил вину за смерть Нужина на американские спецслужбы. Евгений Пригожин утверждает, что казненный на камеру мог быть "завербован ЦРУ много лет назад.
  • В Кремле ролик комментировать отказались. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "не их дело".

Темы: обменРосcияВагнерОфис президента
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