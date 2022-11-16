Убитый на камеру боец ЧВК "Вагнер" добровольно пошел на обмен – Подоляк
Бывший заключенный, боец "Группы Вагнера" Евгений Нужин, ролик с убийством которого появился в сети, был отправлен Украиной в Россию в результате обмена военнопленными.
Источник: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире российского телеканала "Дождь"
Детали: По словам Подоляка, Нужин прошел через официальную процедуру обмена военнопленными. То есть он, в соответствии со всеми юридическими правилами, подписал добровольное согласие на обмен.
Прямая речь Подоляка: "У нас очень простой подход. Пленный военнослужащий может подписать добровольный отказ от обменной процедуры. И вот это будет у нас зафиксировано".
Детали: Подоляк опроверг слухи о том, что Нужина обменяли на 20 украинских военнопленных. По его словам, обмен проходил по правилу "пакет на пакет". Подоляк сказал, что Украина получила 47 своих военнослужащих, Россия – "какое-то число" своих.
По мнению Подоляка, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин мог использовать Нужина в своих пропагандистких целях, устроив показательную казнь военного.
Предыстория:
- 11 ноября в Офисе президента Украины сообщили, что вернули 45 военных ВСУ в результате обмена. Российская сторона обмен не комментировала.
- 12 ноября в сети появилось видео жестокого убийства Евгения Нужина. Происходящее назвали "наказанием предателя". В телеграм-канале Grey Zone, который связывают с "ЧВК Вагнера", опубликовали видео с убийством Нужина. Перед смертью мужчина сказал, что "очнулся" в подвале, где ему сообщили, что его будут "судить".
- Евгений Нужин отбывал наказание в Рязанской области РФ и был завербован ЧВК "Вагнер" для участия в войне против Украине. Он сдался в плен в сентябре. В интервью Нужин заявил, что изначально планировал сдаться в плен и воевать на стороне Украины, где у него якобы живут родственники.
- Основатель ЧВК "Вагнер" назвал видео "прекрасной режиссерской работой" и возложил вину за смерть Нужина на американские спецслужбы. Евгений Пригожин утверждает, что казненный на камеру мог быть "завербован ЦРУ много лет назад.
- В Кремле ролик комментировать отказались. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "не их дело".