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В окупованому Скадовську стало більше російських військових – мер

Олена РощінаСереда, 16 листопада 2022, 12:47
Олександр Яковлєв до виїзду зі Скадовська, фото з його Facebook

В окупованому Скадовську, що на лівобережній частині Херсонщини й на південь від Херсона, спостерігається велика кількість російських військових. 

Джерело: міський голова Скадовська Олександр Яковлєв з посиланням на інформацію від місцевих жителів у коментарі проєкту "Радіо Свобода" "Новини Приазовʼя"

Пряма мова: "Велика кількість військових заселилася в місто, вони присутні всюди, це також створює напругу додаткову. Останній тиждень ми отримували повідомлення про додатковий приїзд військових. Це, я так розумію, була з Херсона якась частина, можливо, ще з якихось інших міст, складно сказати…

Вони (військові – ред.) особливо нічого не розповідають, окрім своїх наративів, що "ми тут назавжди" і "ми брати", а поводяться, як завжди, зухвало".

Деталі: Яковлєв також розповів, що до нього надходить інформація про захоплення новоприбулими російськими військовими житла місцевих жителів.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, офіційно підтвердити чи незалежно перевірити ці дані неможливо. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії.
  • 15 листопада в оперативному командуванні "Південь" заявили, що окупанти відходять на 15-20 км углиб від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, але логістика російської армії на лівому березі Дніпра перебуває під вогневим контролем ЗСУ. 
  • Генштаб ЗСУ того ж дня повідомив, що в Скадовському та Генічеському районах окремі окупаційні підрозділи залишають населені пункти і виїжджають у напрямку тимчасово окупованого Криму.

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Теми: СкадовськХерсонська областьвійнаокупація
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