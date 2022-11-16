В окупованому Скадовську стало більше російських військових – мер
В окупованому Скадовську, що на лівобережній частині Херсонщини й на південь від Херсона, спостерігається велика кількість російських військових.
Джерело: міський голова Скадовська Олександр Яковлєв з посиланням на інформацію від місцевих жителів у коментарі проєкту "Радіо Свобода" "Новини Приазовʼя"
Пряма мова: "Велика кількість військових заселилася в місто, вони присутні всюди, це також створює напругу додаткову. Останній тиждень ми отримували повідомлення про додатковий приїзд військових. Це, я так розумію, була з Херсона якась частина, можливо, ще з якихось інших міст, складно сказати…
Вони (військові – ред.) особливо нічого не розповідають, окрім своїх наративів, що "ми тут назавжди" і "ми брати", а поводяться, як завжди, зухвало".
Деталі: Яковлєв також розповів, що до нього надходить інформація про захоплення новоприбулими російськими військовими житла місцевих жителів.
З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, офіційно підтвердити чи незалежно перевірити ці дані неможливо.
Передісторія:
- 11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії.
- 15 листопада в оперативному командуванні "Південь" заявили, що окупанти відходять на 15-20 км углиб від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, але логістика російської армії на лівому березі Дніпра перебуває під вогневим контролем ЗСУ.
- Генштаб ЗСУ того ж дня повідомив, що в Скадовському та Генічеському районах окремі окупаційні підрозділи залишають населені пункти і виїжджають у напрямку тимчасово окупованого Криму.