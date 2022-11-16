В окупованому Скадовську стало більше російських військових – мер

Олександр Яковлєв до виїзду зі Скадовська, фото з його Facebook

В окупованому Скадовську, що на лівобережній частині Херсонщини й на південь від Херсона, спостерігається велика кількість російських військових.

Джерело: міський голова Скадовська Олександр Яковлєв з посиланням на інформацію від місцевих жителів у коментарі проєкту "Радіо Свобода" "Новини Приазовʼя"

Пряма мова: "Велика кількість військових заселилася в місто, вони присутні всюди, це також створює напругу додаткову. Останній тиждень ми отримували повідомлення про додатковий приїзд військових. Це, я так розумію, була з Херсона якась частина, можливо, ще з якихось інших міст, складно сказати…

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Вони (військові – ред.) особливо нічого не розповідають, окрім своїх наративів, що "ми тут назавжди" і "ми брати", а поводяться, як завжди, зухвало".

Деталі: Яковлєв також розповів, що до нього надходить інформація про захоплення новоприбулими російськими військовими житла місцевих жителів.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, офіційно підтвердити чи незалежно перевірити ці дані неможливо.

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