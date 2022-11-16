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В оккупированном Скадовске стало больше российских военных – мэр

Елена РощинаСреда, 16 ноября 2022, 11:47
В оккупированном Скадовске стало больше российских военных – мэр
Александр Яковлев до выезда из Скадовска, фото из его Facebook

В оккупированном Скадовске на левобережной части Херсонщины и к югу от Херсона наблюдается большое количество российских военных.

Источник: городской глава Скадовска Александр Яковлев со ссылкой на информацию от местных жителей в комментарии проекту "Радио Свобода" "Новости Приазовья"

Прямая речь: "Большое количество военных заселилось в город, они повсюду, это также создает дополнительное напряжение. Последнюю неделю мы получали уведомления о дополнительном приезде военных. Это, я так понимаю, была из Херсона какая-то часть, возможно, еще из других городов, сложно сказать…

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Они (военные – ред.) особенно ничего не рассказывают, кроме своих нарративов, что "мы здесь навсегда" и "мы братья", а ведут себя, как всегда, вызывающе".

Детали: Яковлев также рассказал, что к нему поступает информация о захвате новоприбывшими российскими военными жилья местных жителей.

Учитывая боевые действия и оккупацию Россией части юга Украины, официально подтвердить или независимо проверить эти данные невозможно.

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Предыстория:

  • 11 ноября Минобороны сообщило, что Херсон возвращается под контроль украинской армии.
  • 15 ноября в оперативном командовании "Юг" заявили, что оккупанты отходят на 15-20 км вглубь от обустроенных рубежей на левом берегу Днепра, но логистика российской армии на левом берегу Днепра находится под огневым контролем ВСУ.
  • Генштаб ВСУ в тот же день сообщил, что в Скадовском и Геническом районах отдельные оккупационные подразделения покидают населенные пункты и выезжают в направлении временно оккупированного Крыма.

Темы: СкадовскХерсонская областьвойнаоккупация
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