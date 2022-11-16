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Зеленський збирав ставку: обговорили захист критичної інфраструктури

"Українська правда"Середа, 16 листопада 2022, 14:00
Зеленський збирав ставку: обговорили захист критичної інфраструктури
Володимир Зеленсьикй, фото опу

Президент України Володимир Зеленський у середу провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили останню ракетну атаку росіян, ліквідацію наслідків та захист об'єктів критичної інфраструктури.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Учасники Ставки проаналізували ушкодження, завданні останніми ракетними ударами росіян. Також на засіданні йшла мова про ліквідацію наслідків ворожих атак.

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Посадовці обговорили захист об'єктів критичної інфраструктури та підвищення ефективності роботи ППО.

Крім того, члени Ставки розглянули прогнози щодо розвитку оперативної обстановки на фронті з урахуванням змін на південному напрямку.

Учасники засідання ухвалили рішення щодо подальшої деокупації українських територій.

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Також члени Ставки проаналізували темпи ремонту техніки і озброєння та підготовку армії до зимового сезону.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Передісторія:

  • Володимир Зеленський назвав "цинічним ляпасом G20" масований ракетний удар Росії.
  • 15 листопада ракетних ударів було завданопо Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.
  • Сили ППО працювалиу Києві, в Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Сумській та Житомирській областях.
  • Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські загарбники випустили по Україні близько 100 ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.

Теми: ЗеленськийпрезидентвійнаРосія
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