Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський збирав ставку: обговорили захист критичної інфраструктури

"Українська правда"Середа, 16 листопада 2022, 15:00
Володимир Зеленсьикй, фото опу

Президент України Володимир Зеленський у середу провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили останню ракетну атаку росіян, ліквідацію наслідків та захист об'єктів критичної інфраструктури.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Учасники Ставки проаналізували ушкодження, завданні останніми ракетними ударами росіян. Також на засіданні йшла мова про ліквідацію наслідків ворожих атак.

Посадовці обговорили захист об'єктів критичної інфраструктури та підвищення ефективності роботи ППО.

Крім того, члени Ставки розглянули прогнози щодо розвитку оперативної обстановки на фронті з урахуванням змін на південному напрямку.

Учасники засідання ухвалили рішення щодо подальшої деокупації українських територій.

Також члени Ставки проаналізували темпи ремонту техніки і озброєння та підготовку армії до зимового сезону.

ВІДЕО ДНЯ

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Передісторія:

  • Володимир Зеленський назвав "цинічним ляпасом G20" масований ракетний удар Росії.
  • 15 листопада ракетних ударів було завданопо Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.
  • Сили ППО працювалиу Києві, в Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Сумській та Житомирській областях.
  • Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські загарбники випустили по Україні близько 100 ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: ЗеленськийпрезидентвійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновленоНад Києвом збили чотири ракети та п'ять "Шахедів"

фото"PEACE Дец": У Литві купили морський дрон для України і обрали йому промовисту назву

У Польщі повідомили перші подробиці розслідування щодо падіння ракети

"Зернову ініціативу" продовжили на чотири місяці

Байден не погодився із заявою Зеленського про те, що ракета в Польщі не була українською

Росія посилено рекламує вивезення і примусове всиновлення українських дітей – ISW

Усі новини...
Зеленський
Бізнес скаржиться на безпідставне блокування ДПС податкових накладних: звернувся до Зеленського
Зеленський: Росія відповіла десятком ракет на кожен пункт мирного плану
За 8 місяців війни з Росією Україна відбила 1300 кібератак – Зеленський до G20
Останні новини
13:34
Що більше форм терору використає Росія, то більше озброїться – Зеленський
13:31
McDonald’s відновив роботу ресторану в Луцьку
13:29
Білоруси показали, як Україна від них відгородилася
13:20
"Укрзалізниця" запустила у продаж символічні квитки на перший рейс до Севастополя
13:16
В Іспанії закрили фотовиставку захисника "Азовсталі" Козацького: на неї скаржився Шарій
13:15
Українських фахівців допустять до розслідування щодо ракети у Польщі - Зеленський
12:59
Членство РФ та Білорусі у Міжнародному паралімпійському комітеті призупинили через війну
12:58
У "Нафтогазі" підтвердили обстріл росіянами газовидобувних об’єктів
12:53
Мінус 102 повітряні цілі, пункти управління і склади зброї РФ: здобутки ЗСУ за тиждень
12:47
Миколаївщина: на міні підірвався начальник відділу вибухотехнічної служби НПУ
Усі новини...