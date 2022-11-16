Зеленский собирал ставку: обсудили защиту критической инфраструктуры

Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили последнюю ракетную атаку россиян, ликвидацию последствий и защиту объектов критической инфраструктуры.

Источник: Офис президента

Детали: Участники Ставки проанализировали повреждения, нанесенные последними ракетными ударами россиян. Также на заседании шла речь о ликвидации последствий вражеских атак.

Чиновники обсудили защиту объектов критической инфраструктуры и повышение эффективности работы ПВО.

Кроме того, члены Ставки рассмотрели прогнозы по развитию оперативной обстановки на фронте с учетом изменений на южном направлении.

Участники заседание приняли решение о дальнейшей деоккупации украинских территорий.

Также члены Ставки проанализировали темпы ремонта техники и вооружения и подготовку армии к зимнему сезону.

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В заседании приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

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