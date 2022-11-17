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По всій Україні оголошували повітряну тривогу, був ракетний удар

Олена Рощіна, Ірина БалачукЧетвер, 17 листопада 2022, 10:08

На материковій частині України у четвер зранку оголошували повітряну тривогу.

Джерело: карта повітряних тривог, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, одеське видання "Думская", "Суспільне"

Деталі: Станом на 08:04 тривогу було оголошено в Києві, Київській області, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій і Житомирській областях. 

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Станом на 08:44 тривога вже по всій Україні.

Віталій Кім повідомив о 08:06: "4 перші ракети у повітрі. Бережемо себе".

За інформацією "Думской", повідомляють, що в Одесі пролунав потужний вибух до тривоги. "Суспільне" повідомляло про вибух в Одесі о 06:35. Тривога почалася з Одеської області о 07:23.

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Оновлено: Станом на 11:08 повітряну тривогу зняли. Загалом вона тривала 3,5 години.

Над Києвом спрацювала ППО, але російські ракети влучили в об'єкти інфраструктури у місті Дніпро, в Одеській та Харківській областях.

Теми: повітряна тривогавійна
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