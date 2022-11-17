Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Над Києвом збили чотири ракети та п'ять "Шахедів"

Валентина Романенко, Олена РощінаЧетвер, 17 листопада 2022, 11:27
Над Києвом збили чотири ракети та п'ять Шахедів
ілюстративне фото

Сили протиповітряної оборони вранці 17 листопада збили над столицею України чотири крилаті ракети та 5 дронів-камікадзе іранського виробництва "Shahed".

Джерело: Київська міська військова адміністрація, голова КОВА Олексій Кулеба в Telegram

Дослівно: "Попередньо над Києвом збито 2 крилаті ракети. Даних щодо жертв та руйнувань немає, інформація уточнюється".

Реклама:

Оновлено: Після закінчення повітряної тривоги КМВА повідомила, що над Києвом знищили 4 ракети та 5 БПЛА "Shahed" (попередньо повідомлялося, що два - збиті над Київським водосховищем).

Голова Київсбкої обласної адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що в області прильотів теж немає. Проте влучання в інших регіонах України впливають на енергосистему Київщини.

За його словами, ситуація зі світлом в області залишається складною. За рішенням "Укренерго" в Київській області тривають екстрені відключення електрики. Тривалість вимкнень залежить від безпекової ситуації та швидкості відновлення інфраструктури.

У свою чергу очільник ОВА наголосмв, що всі відповідні служби працюють цілодобово та без перерви.

Нагадаємо: В Одеській області та у місті Дніпро ракети влучили в об'єкти інфраструктури.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Вранці 17 листопада по всій материковій території України оголошено повітряну тривогу. У містах Дніпро і Київ у четвер вранці пролунали вибухи під час повітряної тривоги. 

Теми: КиївКиївська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Зеленський показав момент влучання російської ракети у Дніпрі
Українських фахівців допустять до розслідування щодо ракети у Польщі - Зеленський
Білоруси показали, як Україна від них відгородилася парканом
Миколаївщина: на міні підірвався начальник відділу вибухотехнічної служби НПУ
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: