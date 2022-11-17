Над Києвом збили чотири ракети та п'ять "Шахедів"

Сили протиповітряної оборони вранці 17 листопада збили над столицею України чотири крилаті ракети та 5 дронів-камікадзе іранського виробництва "Shahed".

Джерело: Київська міська військова адміністрація, голова КОВА Олексій Кулеба в Telegram

Дослівно: "Попередньо над Києвом збито 2 крилаті ракети. Даних щодо жертв та руйнувань немає, інформація уточнюється".

Оновлено: Після закінчення повітряної тривоги КМВА повідомила, що над Києвом знищили 4 ракети та 5 БПЛА "Shahed" (попередньо повідомлялося, що два - збиті над Київським водосховищем).

Голова Київсбкої обласної адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що в області прильотів теж немає. Проте влучання в інших регіонах України впливають на енергосистему Київщини.



За його словами, ситуація зі світлом в області залишається складною. За рішенням "Укренерго" в Київській області тривають екстрені відключення електрики. Тривалість вимкнень залежить від безпекової ситуації та швидкості відновлення інфраструктури.



У свою чергу очільник ОВА наголосмв, що всі відповідні служби працюють цілодобово та без перерви.

Нагадаємо: В Одеській області та у місті Дніпро ракети влучили в об'єкти інфраструктури.

Що передувало: Вранці 17 листопада по всій материковій території України оголошено повітряну тривогу. У містах Дніпро і Київ у четвер вранці пролунали вибухи під час повітряної тривоги.