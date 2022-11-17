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По всей Украине объявляли воздушную тревогу, был ракетный удар

Елена Рощина, Ирина БалачукЧетверг, 17 ноября 2022, 11:08

На материковой части Украины в четверг утром объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта воздушных тревог, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, одесское издание "Думская", "Суспільне"

Детали: По состоянию на 08:04 тревога была объявлена в Киеве, Киевской области, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Житомирской областях.

По состоянию на 08.44 тревога уже по всей Украине.

Виталий Ким сообщил в 08:06: "4 первых ракеты в воздухе. Бережем себя".

По информации "Думской", сообщают, что в Одессе прозвучал мощный взрыв до тревоги. "Суспільне" сообщало о взрыве в Одессе в 06:35. Тревога началась с Одесской области в 07:23.  

Обновлено: По состоянию на 11:08 воздушную тревогу сняли. В целом она длилась 3,5 часа.

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Над Киевом сработала ПВО, но российские ракеты попали в объекты инфраструктуры в городе Днепр, в Одесской и Харьковской областях.

Темы: воздушная тревогавойна
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