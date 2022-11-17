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Над Киевом сбили четыре ракеты и пять "Шахедов"

Валентина Романенко, Елена РощинаЧетверг, 17 ноября 2022, 12:27
иллюстративное фото

Силы противовоздушной обороны утром 17 ноября сбили над столицей Украины четыре крылатые ракеты и 5 дронов-камикадзе иранского производства "Shahed".

Источник: Киевская городская военная администрация, глава КОВА Алексей Кулеба в Telegram

Дословно: "Предварительно над Киевом сбито 2 крылатые ракеты. Данных о жертвах и разрушениях нет, информация уточняется".

Обновлено: После окончания воздушной тревоги КГВА сообщила, что над Киевом было уничтожено 4 ракеты и 5 БПЛА "Shahed" (предварительно сообщалось, что два - сбиты над Киевским водохранилищем).

Председатель Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в области прилетов тоже нет. Однако попадания в других регионах Украины влияют на энергосистему Киевщины.

По его словам, ситуация со светом в области остается сложной. По решению "Укрэнерго" в Киевской области продолжаются экстренные отключения электричества. Продолжительность отключений зависит от ситуации с безопасностью и скорости восстановления инфраструктуры.

В свою очередь глава ОГА подчеркнул, что все соответствующие службы работают круглосуточно и без перерыва.

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НапомнимВ Одесской области и в городе Днепр ракеты попали в объекты инфраструктуры.

Что предшествовало: Утром 17 ноября по всей материковой территории Украины объявлена воздушная тревога. В городах Днепр и Киев в четверг утром прозвучали взрывы во время воздушной тревоги. 

Темы: КиевКиевская областьвойна
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