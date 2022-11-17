МЗС порівняв Росію з ІДІЛ після зізнань Пєскова про обстріли заради переговорів
Четвер, 17 листопада 2022, 19:38
У Міністерстві закордонних справ Росію порівняли з терористами ІДІЛ після зізнання речника російського диктатора Дмитра Пєскова про те, що РФ обстрілює українську інфраструктуру, щоб схилити до переговорів.
Джерело: спікер МЗС Олег Ніколенко у Facebook
Пряма мова: "Дмитро Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів.
Так само ведуть себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги.
Росія діє як держава-терористка. Заява Пєскова має відкрити очі деяким країнам, які досі вірять, що Росія прагне переговорів.
Російську агресію розмовами не зупинити. Її можна зупинити лише системами ППО, танками та РСЗВ".
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