МЗС порівняв Росію з ІДІЛ після зізнань Пєскова про обстріли заради переговорів
Четвер, 17 листопада 2022, 18:38
У Міністерстві закордонних справ Росію порівняли з терористами ІДІЛ після зізнання речника російського диктатора Дмитра Пєскова про те, що РФ обстрілює українську інфраструктуру, щоб схилити до переговорів.
Джерело: спікер МЗС Олег Ніколенко у Facebook
Пряма мова: "Дмитро Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів.
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Так само ведуть себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги.
Росія діє як держава-терористка. Заява Пєскова має відкрити очі деяким країнам, які досі вірять, що Росія прагне переговорів.
Російську агресію розмовами не зупинити. Її можна зупинити лише системами ППО, танками та РСЗВ".
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- Українська влада неодноразово наголошувала: перехід до стадії дипломатичних переговорів моливий лише за умов виходу російських військ за межі кордонів України станом на 1991 рік.
- МЗС РФ заявило, що Росія "не сприймає попередніх умов для початку переговорів щодо України", зокрема про необхідність виведення російських військ.