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МЗС порівняв Росію з ІДІЛ після зізнань Пєскова про обстріли заради переговорів

Альона Мазуренко Четвер, 17 листопада 2022, 18:38
МЗС порівняв Росію з ІДІЛ після зізнань Пєскова про обстріли заради переговорів

У Міністерстві закордонних справ Росію порівняли з терористами ІДІЛ після зізнання речника російського диктатора Дмитра Пєскова про те, що РФ обстрілює українську інфраструктуру, щоб схилити до переговорів.

Джерело: спікер МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова: "Дмитро Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів.

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Так само ведуть себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги.

Росія діє як держава-терористка. Заява Пєскова має відкрити очі деяким країнам, які досі вірять, що Росія прагне переговорів.

Російську агресію розмовами не зупинити. Її можна зупинити лише системами ППО, танками та РСЗВ".

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  • Президент Володимир Зеленський у виступі перед учасниками "Групи двадцяти" представив пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів.  "Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями", - зазначив глава держави.
  • Росія відповіла десятком ракет на кожен пункт мирного плану України. 15 листопада РФ здійснила наймасованіший ракетний удар по критичній інфраструктурі України з 24 лютого 2022 року.
  • Українська влада неодноразово наголошувала: перехід до стадії дипломатичних переговорів моливий лише за умов виходу російських військ за межі кордонів України станом на 1991 рік.
  • МЗС РФ заявило, що Росія "не сприймає попередніх умов для початку переговорів щодо України", зокрема про необхідність виведення російських військ.

Теми: РосіяпереговоривійнаМЗС
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