МЗС порівняв Росію з ІДІЛ після зізнань Пєскова про обстріли заради переговорів

У Міністерстві закордонних справ Росію порівняли з терористами ІДІЛ після зізнання речника російського диктатора Дмитра Пєскова про те, що РФ обстрілює українську інфраструктуру, щоб схилити до переговорів.

Джерело: спікер МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова: "Дмитро Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів.

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Так само ведуть себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги.

Росія діє як держава-терористка. Заява Пєскова має відкрити очі деяким країнам, які досі вірять, що Росія прагне переговорів.

Російську агресію розмовами не зупинити. Її можна зупинити лише системами ППО, танками та РСЗВ".

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