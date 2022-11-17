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МИД сравнил Россию с ИГИЛ после признаний Пескова об обстрелах ради переговоров

Алена МазуренкоЧетверг, 17 ноября 2022, 19:38

В Министерстве иностранных дел Россию сравнили с террористами ИГИЛ после признания спикера российского диктатора Дмитрия Пескова о том, что РФ обстреливает украинскую инфраструктуру, чтобы склонить к переговорам.

Источник: спикер МИД Олег Николенко в Facebook

Прямая речь: "Дмитрий Песков признался, что Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам.

Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования.

Россия действует как государство-террористка. Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам.

Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО".

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Темы: РосcияпереговорывойнаМИД
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