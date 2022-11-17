МИД сравнил Россию с ИГИЛ после признаний Пескова об обстрелах ради переговоров
В Министерстве иностранных дел Россию сравнили с террористами ИГИЛ после признания спикера российского диктатора Дмитрия Пескова о том, что РФ обстреливает украинскую инфраструктуру, чтобы склонить к переговорам.
Источник: спикер МИД Олег Николенко в Facebook
Прямая речь: "Дмитрий Песков признался, что Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам.
Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования.
Россия действует как государство-террористка. Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам.
Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО".
Предыстория:
- В Кремле заявили, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины - это последствия действий киевских властей, которые отказываются от переговоров.
- Президент Владимир Зеленский в выступлении перед участниками "Группы двадцати" представил предложения Украины по достижению мира с Россией, которые предусматривают 10 пунктов. "Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями", - отметил глава государства.
- Россия ответила десятком ракет на каждый пункт мирного плана Украины. 15 ноября РФ нанесла самый массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины с 24 февраля 2022 года.
- Украинские власти неоднократно подчеркивали: переход к стадии дипломатических переговоров возможен только при условии выхода российских войск за пределы границ Украины по состоянию на 1991 год.
- МИД РФ заявил, что Россия "не приемлет предварительных условий для начала переговоров по Украине", в частности о необходимости вывода российских войск.