Розстріляли 7 людей і підірвали будинок – прокуратура розслідує злочин росіян на Херсонщині

Російські загарбники у квітні розстріляли сімох цивільних в одному із сіл Херсонського району, серед загиблих була неповнолітня дівчина.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "Прокурори спільно зі слідчими поліції провели огляд місця вчинення військовими РФ чергового воєнного злочину.

Реклама:

За попередніми даними, у квітні під час окупації ЗС РФ одного із сіл Херсонського району, російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього окупанти підірвали будинок із розстріляними людьми".

Деталі: За попередніми даними, у будинку перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина.

Загиблих поховали поблизу місця події, а дівчину – батьки на місцевому кладовищі, повідомили у прокуратурі.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі тривають слідчі дії – огляд тіл і проведення судово-медичної експертизи.

Досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) триває.

Читайте також: Бої за південь. Як Росія відступає з Херсона, чому це стало можливо і скільки триватиме

Передісторія: