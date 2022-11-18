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Розстріляли 7 людей і підірвали будинок – прокуратура розслідує злочин росіян на Херсонщині

Ірина БалачукП'ятниця, 18 листопада 2022, 15:50
Фото з сайту прокуратури

Російські загарбники у квітні розстріляли сімох цивільних в одному із сіл Херсонського району, серед загиблих була неповнолітня дівчина.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "Прокурори спільно зі слідчими поліції провели огляд місця вчинення військовими РФ чергового воєнного злочину.

За попередніми даними, у квітні під час окупації ЗС РФ одного із сіл Херсонського району, російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього окупанти підірвали будинок із розстріляними людьми".

Деталі: За попередніми даними, у будинку перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина.

Загиблих поховали поблизу місця події, а дівчину – батьки на місцевому кладовищі, повідомили у прокуратурі. 

 

Наразі тривають слідчі дії – огляд тіл і проведення судово-медичної експертизи.

ВІДЕО ДНЯ

Досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) триває.

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Передісторія:

  • 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
  • 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. 
  • 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.
  • Водночас у Херсоні ввели комендантську годину з 17 вечора до 8 ранку.

Теми: Херсонська областьокупаціявбивство
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