Расстреляли 7 человек и подорвали дом – прокуратура расследует преступление россиян на Херсонщине
Российские захватчики в апреле расстреляли семерых гражданских в одном из сел Херсонского района, среди погибших была несовершеннолетняя девушка.
Источник: Херсонская областная прокуратура
Дословно прокуратура: "Прокуроры совместно со следователями полиции провели осмотр места совершения военными РФ очередного военного преступления.
По предварительным данным, в апреле во время оккупации ВС РФ одного из сел Херсонского района, российские военные расстреляли в доме семерых гражданских. После этого оккупанты позорвали дом с расстрелянными людьми".
Детали: По предварительным данным, в доме находились работники фирмы, которые охраняли вблизи села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка.
Погибших похоронили вблизи места происшествия, а девушку – родители на местном кладбище, сообщили в прокуратуре.
Сейчас продолжаются следственные действия – осмотр тел и проведение судебно-медицинской экспертизы.
Досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) продолжается.
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Предыстория:
- 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
- 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.
- С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.
- Вместе с тем в Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.