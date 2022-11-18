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Расстреляли 7 человек и подорвали дом – прокуратура расследует преступление россиян на Херсонщине

Ирина БалачукПятница, 18 ноября 2022, 14:50
Расстреляли 7 человек и подорвали дом – прокуратура расследует преступление россиян на Херсонщине
Фото с сайта прокуратуры

Российские захватчики в апреле расстреляли семерых гражданских в одном из сел Херсонского района, среди погибших была несовершеннолетняя девушка.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Дословно прокуратура: "Прокуроры совместно со следователями полиции провели осмотр места совершения военными РФ очередного военного преступления.

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По предварительным данным, в апреле во время оккупации ВС РФ одного из сел Херсонского района, российские военные расстреляли в доме семерых гражданских. После этого оккупанты позорвали дом с расстрелянными людьми".

Детали: По предварительным данным, в доме находились работники фирмы, которые охраняли вблизи села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка.

Погибших похоронили вблизи места происшествия, а девушку – родители на местном кладбище, сообщили в прокуратуре. 

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Сейчас продолжаются следственные действия – осмотр тел и проведение судебно-медицинской экспертизы.

Досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) продолжается.

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Предыстория: 

  • 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. 
  • С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.
  • Вместе с тем в Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.

Темы: Херсонская областьоккупацияубийство
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