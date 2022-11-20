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На Херсонщину повертають мобільний зв’язок: уже відновили 52 базові та 3 пересувні станції

Ірина БалачукНеділя, 20 листопада 2022, 12:05
Фото з Telegram президента Володимира Зеленського

На деокупованих територіях Херсонської області уже відновили роботу 52 базових та 3 пересувних станцій мобільного зв’язку, повертають газопостачання і ремонтують зруйновані комунікації.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "На Херсонщині оператори мобільного зв’язку відновили роботу 5 базових станцій: 4 – у Херсоні, 1 – у Чорнобаївці. Нині в області відновлено 52 базові та 3 пересувні станції мобільного зв’язку".

Деталі: Голова ОВА додав, що відремонтували газорозподільні станції у Білозерці та Станіславі – понад 6300 абонентів в 13 населених пунктах уже мають газопостачання. Також із газом й Білозерська лікарня.

У Великій Олександрівці газопостачання відновили загалом для 626 абонентів.

Періодичне централізоване водопостачання повернули у 5 населених пунктів: Інгулець, Токарівку, Іванівкк, Лиманець та Чорнобаївку.

Янушевич розповів, що вибухотехніки Нацполіції обстежили майже 12 гектарів територій та вилучили 125 вибухонебезпечних предметів, а піротехніки ДСНС обстежили 9,5 гектарів територій і вилучили 411 вибухонебезпечних предметів.

ВІДЕО ДНЯ

На Херсонщину привезли гуманітарну допомогу від низки регіонів.

Передісторія: 

  • 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
  • 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. 
  • 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.
  • 13 листопада Янушевич повідомив, що в деокупованому Херсоні відновили мобільний зв’язок. Зокрема, базова станція Vodafone запрацювала біля Святодухівського Собору –  радіусі 10 кілометрів працює мобільний зв’язок та інтернет. На площі Свободи працює станція "Київстар" – голосовий зв’язок є у радіусі 2 кілометрів.
  • 14 листопада повідомлялося, що у Чорнобаївці Херсонської області відновили український мобільний зв'язок, в центрі Херсона з 15 листопада запрацює публічна точка Wi-Fi.

Теми: ХерсонХерсонська областьдеокупаціямобільний зв'язок
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