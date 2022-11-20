Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Херсонщину повертають мобільний зв’язок: уже відновили 52 базові та 3 пересувні станції

Ірина БалачукНеділя, 20 листопада 2022, 11:05
На Херсонщину повертають мобільний зв’язок: уже відновили 52 базові та 3 пересувні станції
Фото з Telegram президента Володимира Зеленського

На деокупованих територіях Херсонської області уже відновили роботу 52 базових та 3 пересувних станцій мобільного зв’язку, повертають газопостачання і ремонтують зруйновані комунікації.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "На Херсонщині оператори мобільного зв’язку відновили роботу 5 базових станцій: 4 – у Херсоні, 1 – у Чорнобаївці. Нині в області відновлено 52 базові та 3 пересувні станції мобільного зв’язку".

Реклама:

Деталі: Голова ОВА додав, що відремонтували газорозподільні станції у Білозерці та Станіславі – понад 6300 абонентів в 13 населених пунктах уже мають газопостачання. Також із газом й Білозерська лікарня.

У Великій Олександрівці газопостачання відновили загалом для 626 абонентів.

Періодичне централізоване водопостачання повернули у 5 населених пунктів: Інгулець, Токарівку, Іванівкк, Лиманець та Чорнобаївку.

ВІДЕО ДНЯ

Янушевич розповів, що вибухотехніки Нацполіції обстежили майже 12 гектарів територій та вилучили 125 вибухонебезпечних предметів, а піротехніки ДСНС обстежили 9,5 гектарів територій і вилучили 411 вибухонебезпечних предметів.

На Херсонщину привезли гуманітарну допомогу від низки регіонів.

Передісторія: 

  • 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
  • 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. 
  • 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.
  • 13 листопада Янушевич повідомив, що в деокупованому Херсоні відновили мобільний зв’язок. Зокрема, базова станція Vodafone запрацювала біля Святодухівського Собору –  радіусі 10 кілометрів працює мобільний зв’язок та інтернет. На площі Свободи працює станція "Київстар" – голосовий зв’язок є у радіусі 2 кілометрів.
  • 14 листопада повідомлялося, що у Чорнобаївці Херсонської області відновили український мобільний зв'язок, в центрі Херсона з 15 листопада запрацює публічна точка Wi-Fi.

Теми: ХерсонХерсонська областьдеокупаціямобільний зв'язок
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: