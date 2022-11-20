На Херсонщину повертають мобільний зв’язок: уже відновили 52 базові та 3 пересувні станції

На деокупованих територіях Херсонської області уже відновили роботу 52 базових та 3 пересувних станцій мобільного зв’язку, повертають газопостачання і ремонтують зруйновані комунікації.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "На Херсонщині оператори мобільного зв’язку відновили роботу 5 базових станцій: 4 – у Херсоні, 1 – у Чорнобаївці. Нині в області відновлено 52 базові та 3 пересувні станції мобільного зв’язку".

Деталі: Голова ОВА додав, що відремонтували газорозподільні станції у Білозерці та Станіславі – понад 6300 абонентів в 13 населених пунктах уже мають газопостачання. Також із газом й Білозерська лікарня.

У Великій Олександрівці газопостачання відновили загалом для 626 абонентів.

Періодичне централізоване водопостачання повернули у 5 населених пунктів: Інгулець, Токарівку, Іванівкк, Лиманець та Чорнобаївку.

Янушевич розповів, що вибухотехніки Нацполіції обстежили майже 12 гектарів територій та вилучили 125 вибухонебезпечних предметів, а піротехніки ДСНС обстежили 9,5 гектарів територій і вилучили 411 вибухонебезпечних предметів.

ВІДЕО ДНЯ

На Херсонщину привезли гуманітарну допомогу від низки регіонів.

Передісторія: