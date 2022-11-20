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На Херсонщину возвращают мобильную связь: уже восстановили 52 базовые и 3 передвижные станции

Ирина БалачукВоскресенье, 20 ноября 2022, 11:05
На Херсонщину возвращают мобильную связь: уже восстановили 52 базовые и 3 передвижные станции
Фото из Telegram президента Владимира Зеленского

На деоккупированных территориях Херсонской области уже возобновили работу 52 базовых и 3 передвижных станций мобильной связи, возвращают газоснабжение и ремонтируют разрушенные коммуникации.

Источник: глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "На Херсонщине операторы мобильной связи возобновили работу 5 базовых станций: 4 – в Херсоне, 1 – в Чернобаевке. Сейчас в области восстановлено 52 базовые и 3 передвижные станции мобильной связи".

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Детали: Глава ОВА добавил, что отремонтировали газораспределительные станции в Белозерке и Станиславе – сейчас более 6300 абонентов в 13 населенных пунктах уже имеют газоснабжение. Также с газом и Белозерская больница.

В Великой Александровке газоснабжение восстановили для 626 абонентов.

Периодическое централизованное водоснабжение вернули в 5 населенных пунктов: Ингулец, Токаревку, Ивановку, Лиманец и Чернобаевку.

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Янушевич рассказал, что взрывотехники Нацполиции обследовали почти 12 гектаров территорий и изъяли 125 взрывоопасных предметов, а пиротехники ГСЧС обследовали 9,5 гектаров территорий и изъяли 411 взрывоопасных предметов.

В Херсонскую область привезли гуманитарную помощь от ряда регионов.

Предыстория: 

  • 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. 
  • С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.
  • 13 ноября Янушевич сообщил, что в деоккупированном Херсоне восстановили мобильную связь. В частности, базовая станция Vodafone работает возле Святодуховского Собора – в радиусе 10 километров работает мобильная связь и интернет. На площади Свободы функционирует станция "Киевстар" – голосовая связь есть в радиусе 2 километров.
  • 14 ноября сообщалось, что в Чернобаевке Херсонской области восстановлена украинская мобильная связь, в центре Херсона с 15 ноября заработает публичная точка Wi-Fi.

Темы: ХерсонХерсонская областьдеоккупациямобильная связь
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