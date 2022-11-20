На Херсонщину возвращают мобильную связь: уже восстановили 52 базовые и 3 передвижные станции

На деоккупированных территориях Херсонской области уже возобновили работу 52 базовых и 3 передвижных станций мобильной связи, возвращают газоснабжение и ремонтируют разрушенные коммуникации.

Источник: глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "На Херсонщине операторы мобильной связи возобновили работу 5 базовых станций: 4 – в Херсоне, 1 – в Чернобаевке. Сейчас в области восстановлено 52 базовые и 3 передвижные станции мобильной связи".

Детали: Глава ОВА добавил, что отремонтировали газораспределительные станции в Белозерке и Станиславе – сейчас более 6300 абонентов в 13 населенных пунктах уже имеют газоснабжение. Также с газом и Белозерская больница.

В Великой Александровке газоснабжение восстановили для 626 абонентов.

Периодическое централизованное водоснабжение вернули в 5 населенных пунктов: Ингулец, Токаревку, Ивановку, Лиманец и Чернобаевку.

Янушевич рассказал, что взрывотехники Нацполиции обследовали почти 12 гектаров территорий и изъяли 125 взрывоопасных предметов, а пиротехники ГСЧС обследовали 9,5 гектаров территорий и изъяли 411 взрывоопасных предметов.

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В Херсонскую область привезли гуманитарную помощь от ряда регионов.

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