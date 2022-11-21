Кремль заявив, що не проти Зеленського на посаді президента

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зміна влади в Україні не є ціллю так званої "спецоперації".

Джерело: ТАСС, російський Интерфакс

Деталі: На питання, чи є зміна влади в Україні однією з цілей "спецоперації", Пєсков відповів: "Ні, президент вже говорив про це".

На брифінгу Пєскова також попросили прокоментувати слова президента України Володимира Зеленського про те, що Москва не прагне миру, а домагається переговорів з українською владою, щоб отримати перепочинок. Він відповів: "Росія хоче досягти своїх цілей, і вона їх досягне"

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