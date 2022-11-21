Кремль заявив, що не проти Зеленського на посаді президента

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зміна влади в Україні не є ціллю так званої "спецоперації".

Джерело: ТАСС, російський Интерфакс

Деталі: На питання, чи є зміна влади в Україні однією з цілей "спецоперації", Пєсков відповів: "Ні, президент вже говорив про це".

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На брифінгу Пєскова також попросили прокоментувати слова президента України Володимира Зеленського про те, що Москва не прагне миру, а домагається переговорів з українською владою, щоб отримати перепочинок. Він відповів: "Росія хоче досягти своїх цілей, і вона їх досягне"

Передісторія:

Росія напала на Україну 24 лютого. Своє вторгнення президент РФ Володимир Путін назвав "спецоперацією" з демілітаризації сусідньої країни, яка нібито загрожує безпеці Росії.

При цьому 25 лютого Путін закликав українських військових "брати владу в свої руки", бо Росії нібито легше домовитися з військовими, ніж з владою, яка "засіла в Києві і взяла в заручники весь український народ".

У червні Путін заявив, що цілі "спецоперації" не змінились, а російські війська нібито досягають своїх цілей під час війни проти України.

Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що для переговорів з Україною доведеться чекати на зміну позиції чинного президента країни Володимира Зеленського або вже на його наступника.

11 листопада прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що цілі так званої "спецоперації", а по факту війни, можуть бути досягнуті шляхом мирних переговорів.