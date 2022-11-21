Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кремль заявив, що не проти Зеленського на посаді президента

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 21 листопада 2022, 11:18
Кремль заявив, що не проти Зеленського на посаді президента
ФОТО: РИА НОВОСТИ

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зміна влади в Україні не є ціллю так званої "спецоперації".

Джерело: ТАСС, російський Интерфакс

Деталі: На питання, чи є зміна влади в Україні однією з цілей "спецоперації", Пєсков відповів: "Ні, президент вже говорив про це".

Реклама:

На брифінгу Пєскова також попросили прокоментувати слова президента України Володимира Зеленського про те, що Москва не прагне миру, а домагається переговорів з українською владою, щоб отримати перепочинок. Він відповів: "Росія хоче досягти своїх цілей, і вона їх досягне"

Передісторія: 

  • Росія напала на Україну 24 лютого. Своє вторгнення президент РФ Володимир Путін назвав "спецоперацією" з демілітаризації сусідньої країни, яка нібито загрожує безпеці Росії.
  • При цьому 25 лютого Путін закликав українських військових "брати владу в свої руки", бо Росії нібито легше домовитися з військовими, ніж з владою, яка "засіла в Києві і взяла в заручники весь український народ".
  • У червні Путін заявив, що цілі "спецоперації" не змінились, а російські війська нібито досягають своїх цілей під час війни проти України.
  • Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що для переговорів з Україною доведеться чекати на зміну позиції чинного президента країни Володимира Зеленського або вже на його наступника.
  • 11 листопада прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що цілі так званої "спецоперації", а по факту війни, можуть бути досягнуті шляхом мирних переговорів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіявійнапереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Прикордонники розповіли, як білоруські РЕБ полюють на українські дрони
Сенатор-республіканець розповів про шанси надати Україні винищувачі
Повітряні сили розповіли, як вдається збивати російські Х-101
Українські захисники спалили ворожий танк, який атакував їхні позиції
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: