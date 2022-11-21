Кремль заявил, что не против Зеленского на посту президента
Понедельник, 21 ноября 2022, 11:18
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смена власти в Украине не является целью так называемой "спецоперации".
Источник: ТАСС, российский Интерфакс
Детали: На вопрос, является ли смена власти в Украине одной из целей "спецоперации" против Украины, Песков ответил: "Нет, президент уже говорил об этом".
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На брифинге Пескова также попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва не стремится к миру, а добивается переговоров с украинскими властями, чтобы получить передышку. Он ответил: "Россия хочет достичь своих целей, и она их достигнет"
Предыстория:
- Россия напала на Украину 24 февраля. Свое вторжение президент РФ Владимир Путин назвал "спецоперацией" по демилитаризации соседней страны, которая якобы угрожает безопасности России.
- При этом 25 февраля Путин призвал украинских военных "брать власть в свои руки", так как России якобы легче договориться с военными, чем с властью, которая "засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".
- В июне Путин заявил, что цели "спецоперации" не изменились, а российские войска якобы достигают своих целей во время войны против Украины.
- Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать смены позиции действующего президента страны Владимира Зеленского или уже его преемника.
- 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цели так называемой "спецоперации", а по факту войны, могут быть достигнуты путем мирных переговоров.
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