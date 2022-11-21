Кремль заявил, что не против Зеленского на посту президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смена власти в Украине не является целью так называемой "спецоперации".

Источник: ТАСС, российский Интерфакс

Детали: На вопрос, является ли смена власти в Украине одной из целей "спецоперации" против Украины, Песков ответил: "Нет, президент уже говорил об этом".

Реклама:

На брифинге Пескова также попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва не стремится к миру, а добивается переговоров с украинскими властями, чтобы получить передышку. Он ответил: "Россия хочет достичь своих целей, и она их достигнет"

Предыстория:

Россия напала на Украину 24 февраля. Свое вторжение президент РФ Владимир Путин назвал "спецоперацией" по демилитаризации соседней страны, которая якобы угрожает безопасности России.

При этом 25 февраля Путин призвал украинских военных "брать власть в свои руки", так как России якобы легче договориться с военными, чем с властью, которая "засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".

В июне Путин заявил, что цели "спецоперации" не изменились, а российские войска якобы достигают своих целей во время войны против Украины.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать смены позиции действующего президента страны Владимира Зеленского или уже его преемника.

11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цели так называемой "спецоперации", а по факту войны, могут быть достигнуты путем мирных переговоров.