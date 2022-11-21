Кремль заявил, что не против Зеленского на посту президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смена власти в Украине не является целью так называемой "спецоперации".

Источник: ТАСС, российский Интерфакс

Детали: На вопрос, является ли смена власти в Украине одной из целей "спецоперации" против Украины, Песков ответил: "Нет, президент уже говорил об этом".

На брифинге Пескова также попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва не стремится к миру, а добивается переговоров с украинскими властями, чтобы получить передышку. Он ответил: "Россия хочет достичь своих целей, и она их достигнет"

Предыстория: