В інфопросторі РФ більшає критики з боку російських військових, Кремль посилює контроль – ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) прийшли до висновку, що влада РФ намагається посилити контроль над інфопростором, у якому більшає критики російських військових.
Джерело: ISW
Деталі: Аналітики ISW, згідно із зібраними даними, зазначають, що уряд РФ продовжує посилювати контроль над інфопростором.
Такі дії російської влади, на думку експертів, вказують на те, що російський уряд намагається взяти під контроль інформаційний простір, оскільки він все більше наповнюється критикою російських військових, яка лунає як зсередини країни, так і ззовні.
Експерти також повідомляють, що два дні обстрілів 20 та 21 листопада спричинили значні пошкодження на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило 21 листопада, що безпосередніх загроз для ядерної безпеки немає, і що цілісність усіх шести ядерних реакторів, а також сховищ відпрацьованого та свіжого ядерного палива залишається безкомпромісною, незважаючи на інтенсивні обстріли.
Росія та Україна звинуватили одна одну в цих обстрілах.
В інституті припускають: "Подальше ототожнення радіологічної та ядерної аварій і постійне обговорення загрози катастрофи на ЗАЕС, ймовірно, є частиною більш широкої російської інформаційної операції, спрямованої на підрив підтримки України з боку Заходу і представлення російського контролю над станцією як необхідного для уникнення ядерної катастрофи з метою подальшої консолідації операційного та адміністративного контролю над українськими ядерними активами і примушення елементів міжнародного співтовариства визнати російську анексію української території, принаймні, опосередковано".
Ключові висновки ISW:
- Два дні обстрілів призвели до значних пошкоджень на Запорізькій атомній електростанції.
- Українська розвідка повідомила, що російські спецслужби планують атаки під чужими прапорами на об'єкти критичної інфраструктури Білорусі з метою здійснення тиску на білоруських військових для вступу у війну в Україні.
- Український урядовець визнав, що українські сили проводять військову операцію на Кінбурнській косі в Миколаївській області.
- Українські війська продовжували контрнаступальні операції на сході України на тлі погіршення погодних умов.
- Російські терористичні війська продовжували наземні штурмові дії в районі Бахмута та Авдіївки.
- Окупанти проводять оборонні заходи і створюють укріплення в Херсонській області на південь від річки Дніпро, в той час як українські війська продовжували завдавати ударів по скупченнях російських військ на півдні України.
- Російські мобілізовані військовослужбовці продовжують протестувати і дезертирувати, а їхні родичі публічно виступають проти мобілізації.
- Російська окупаційна влада посилила фільтраційні заходи та інкорпорацію окупованої території до складу Росії.