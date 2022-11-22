В инфопространстве РФ растет критика со стороны российских военных, Кремль усиливает контроль – ISW

В Институте изучения войны (ISW) пришли к выводу, что власти РФ пытаются усилить контроль над инфопространством, в котором растет критика российских военных.

Источник: ISW

Детали: Два дня обстрелов 20 и 21 ноября вызвали значительные повреждения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило 21 ноября, что непосредственных угроз для ядерной безопасности нет, и что целостность всех шести ядерных реакторов, а также хранилищ отработанного и свежего ядерного топлива остается бескомпромиссной, несмотря на интенсивные обстрелы.

Россия и Украина обвинили друг друга в этих обстрелах.

В институте предполагают: "Дальнейшее отождествление радиологической и ядерной аварий и постоянное обсуждение угрозы катастрофы на ЗАЭС, вероятно, является частью более широкой российской информационной операции, направленной на подрыв поддержки Украины со стороны Запада и представление российского контроля над станцией как необходимого для избежания ядерной катастрофы с целью дальнейшей консолидации операционного и административного контроля над украинскими ядерными активами и принуждения элементов международного сообщества признать российскую аннексию украинской территории, по крайней мере,

Также аналитики ISW, согласно собранным данным, отмечают, что правительство РФ продолжает усиливать контроль над инфопространством.

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Такие действия российских властей, по мнению экспертов, указывают на то, что российское правительство пытается взять под контроль информационное пространство, поскольку оно все больше наполняется критикой российских военных, которая звучит как изнутри страны, так и извне.

Ключевые выводы ISW: