Данілов: Зима буде складною, але це не означає, що ми маємо здаватися

Зима в Україні буде складною, у Росії вистачить ракет ще на 3-4 масованих ракетних обстріли, які були 15 листопада, коли окупанти запустили 100 ракет, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Джерело: Данілов у ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова Данілова: "Це означає, що потрібно заощаджувати електроенергію.

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Росіяни вдалися до такої ганебної практики, вони нищать інфраструктуру, від якої залежить життя літніх людей, дітей, жінок...

Це каже про те, що у нас буде складна зима, але це не означає, що ми маємо здаватися чи капітулювати.

Вони цього не дочекаються".

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Деталі: Данілов розповів, що деяких ракет в окупантів залишилося менш як 10%, є ракети, яких залишилося 18%, але є ракети, "яких, на жаль, страшенно багато на території РФ - це ракети С-300".

Пряма мова Данілова: "Так сталося, що їх занадто багато... Якби все було добре, вони б точно не зверталися до іншої країни для того, щоб їм допомагали ракетами...

Той напад, який був 15 листопада, був одним з найпотужніших...

Якщо йтиметься про такий обстріл, який був 15 числа (листопада – ред.), то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такий обстріл за потужністю".

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Нагадаємо: Окрім Києва, ракетні удари 15 листопада завдано по Волинській, Рівненській, Львівській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.

З 90 російських ракет 70 були збиті, але росіяни влучили у 15 об'єктів енергетичної інфраструктури.