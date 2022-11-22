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Данилов: Россияне имеют возможность нанести еще 3-4 массированных обстрелов, которые были 15 ноября

Роман ПетренкоВторник, 22 ноября 2022, 21:59
ДАНиЛОВ. ФОТО ОПУ

У России хватит ракет еще на 3-4 массированных ракетных обстрела, которые были 15 ноября, когда оккупанты запустили по Украине 100 ракет, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Источник: Данилов в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь Данилова: "Это означает, что нужно экономить электроэнергию.

Россияне прибегли к такой позорной практике, они уничтожают инфраструктуру, от которой зависит жизнь пожилых людей, детей, женщин...

Это говорит о том, что у нас будет сложная зима, но это не значит, что мы должны сдаваться или капитулировать.

Они этого не дождутся".

Детали: Данилов рассказал, что некоторых ракет у оккупантов осталось менее 10%, есть ракеты, которых осталось 18%, но есть ракеты, "которых, к сожалению, очень много на территории РФ - это ракеты С-300".

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Прямая речь Данилова: "Так случилось, что их слишком много... Если бы всё было хорошо, они бы точно не обращались к другой стране для того, чтобы им помогали ракетами...

То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных...

Если речь пойдет о таком обстреле, который был 15 числа (ноября - ред.), то это максимум три-четыре раза они могут еще сделать такой обстрел по мощности".

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Напомним: Кроме Киева, ракетные удары 15 ноября нанесены по Волынской, Ровенской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областям.

Из 90 российских ракет 70 были сбиты, но было 15 попаданий по объектах энергоинфраструктуры.

Темы: ДаниловРосcиявойнаобстрел
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