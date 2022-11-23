Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни будують оборонні смуги на підступах до Криму і на півночі півострова – розвідка

"Українська правда"Середа, 23 листопада 2022, 10:44

Росія активно готується до оборони окупованого Кримського півострова, зокрема створює позиційні райони на півночі Джанкойського району.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у розмові з "Укрінформом"

Пряма мова: "Ми бачимо, що вони активно готуються до оборони. Створюють оборонну смугу як на лівому березі Дніпра у Херсонській області, так і на адміністративному кордоні з Кримом, на півночі півострова. Зокрема, будують два позиційні райони в північній частині Джанкойського району. Для них це дуже важливо, адже у результаті контрнаступу українських сил північ Криму буде зоною ураження ЗСУ".

Реклама:

Деталі: Проте евакуації загарбників із півночі Кримського півострова воєнна розвідка України поки не фіксує, зазначив Черняк.

Говорячи про евакуацію росіян та колаборантів із Херсонської та Запорізької областей, представник воєнної розвідки зауважив, що більшість із них намагається потрапити не до Криму, а на територію Росії.

"Навіть вони розуміють, що так чи інакше Крим для Росії буде втрачений і повернеться до України", – пояснив Черняк.

ВІДЕО ДНЯ

Також він додав, що загарбники в Криму намагаються тримати кораблі Чорноморського флоту, військову техніку під постійним прикриттям систем протиповітряної оборони, зокрема наземних систем.

"Сподіваються, що це хоч якось зможе врятувати їх від паління у заборонених місцях та недотримання правил безпеки", – зазначив представник ГУР.

Передісторія:

  • 11 листопада захисники України зайшли в Херсон, який було окуповано з березня. 
  • Заступник міністра оборони України, генерал-майор запасу Володимир Гаврилов нещодавно припустив, що українські сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня 2022 року, а війна з Росією закінчиться до кінця весни 2023 року.
  • Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес спрогнозував, що Україна може звільнити Маріуполь і Мелітополь до січня 2023 року, а після цього почнеться звільнення Криму. На його думку, Україна може звільнити Крим до літа 2023 року. 
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що після перемоги у війні першим чином поїде в деокупований Крим, – і він сподівається, що це буде влітку

Теми: КримвійнаРосіяконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Крим
ГУР показало погоню російської авіації за дроном України в Криму
Окупанти заявили про атаку БПЛА у Брянській області РФ і запуск ракети по Криму
Дрони атакували Росію і Крим понад 190 разів цього року − ВВС
Останні новини
00:06
Прокопенко: Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: