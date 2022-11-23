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Росіяни будують оборонні смуги на підступах до Криму і на півночі півострова – розвідка

"Українська правда"Середа, 23 листопада 2022, 11:44

Росія активно готується до оборони окупованого Кримського півострова, зокрема створює позиційні райони на півночі Джанкойського району.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у розмові з "Укрінформом"

Пряма мова: "Ми бачимо, що вони активно готуються до оборони. Створюють оборонну смугу як на лівому березі Дніпра у Херсонській області, так і на адміністративному кордоні з Кримом, на півночі півострова. Зокрема, будують два позиційні райони в північній частині Джанкойського району. Для них це дуже важливо, адже у результаті контрнаступу українських сил північ Криму буде зоною ураження ЗСУ".

Деталі: Проте евакуації загарбників із півночі Кримського півострова воєнна розвідка України поки не фіксує, зазначив Черняк.

Говорячи про евакуацію росіян та колаборантів із Херсонської та Запорізької областей, представник воєнної розвідки зауважив, що більшість із них намагається потрапити не до Криму, а на територію Росії.

"Навіть вони розуміють, що так чи інакше Крим для Росії буде втрачений і повернеться до України", – пояснив Черняк.

Також він додав, що загарбники в Криму намагаються тримати кораблі Чорноморського флоту, військову техніку під постійним прикриттям систем протиповітряної оборони, зокрема наземних систем.

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"Сподіваються, що це хоч якось зможе врятувати їх від паління у заборонених місцях та недотримання правил безпеки", – зазначив представник ГУР.

Передісторія:

  • 11 листопада захисники України зайшли в Херсон, який було окуповано з березня. 
  • Заступник міністра оборони України, генерал-майор запасу Володимир Гаврилов нещодавно припустив, що українські сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня 2022 року, а війна з Росією закінчиться до кінця весни 2023 року.
  • Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес спрогнозував, що Україна може звільнити Маріуполь і Мелітополь до січня 2023 року, а після цього почнеться звільнення Криму. На його думку, Україна може звільнити Крим до літа 2023 року. 
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що після перемоги у війні першим чином поїде в деокупований Крим, – і він сподівається, що це буде влітку

Теми: КримвійнаРосіяконтрнаступ
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