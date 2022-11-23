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Россияне строят оборонные полосы на подступах к Крыму и на севере полуострова – разведка

"Украинская правда"Среда, 23 ноября 2022, 11:44

Россия активно готовится к обороне оккупированного Крымского полуострова, в частности, создает позиционные районы на севере Джанкойского района.

Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в разговоре с "Укринформом"

Прямая речь: "Мы видим, что они активно готовятся к обороне. Создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова. В частности, строят два позиционных района в северной части Джанкойского района. Для них это очень важно, ведь в результате контрнаступления украинских сил север Крыма будет зоной поражения ВСУ".

Детали: Однако эвакуации захватчиков с севера Крымского полуострова военная разведка Украины пока не фиксирует, отметил Черняк.

Говоря об эвакуации россиян и коллаборантов из Херсонской и Запорожской областей, представитель военной разведки отметил, что большинство из них пытаются попасть не в Крым, а на территорию России.

"Даже они понимают, что так или иначе Крым для России будет потерян и вернется в Украину", – объяснил Черняк.

Он добавил, что захватчики в Крыму пытаются держать корабли Черноморского флота, военную технику под постоянным прикрытием систем противовоздушной обороны, в том числе наземных систем.

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"Надеются, что это хоть как-то сможет спасти их от курения в запрещенных местах и ​​несоблюдение правил безопасности", – отметил представитель ГУР.

Предыстория:

  • 11 ноября защитники Украины зашли в Херсон, который был оккупирован с марта.
  • Заместитель министра обороны Украины генерал-майор запаса Владимир Гаврилов недавно предположил, что украинские силы могут вернуться в Крым до конца декабря 2022 года, а война с Россией закончится к концу весны 2023 года.
  • Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес спрогнозировал, что Украина может освободить Мариуполь и Мелитополь до января 2023 года, а после этого начнется освобождение Крыма. По его мнению, Украина может освободить Крым до лета 2023 года.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после победы в войне в первую очередь поедет в деоккупированный Крым, – и он надеется, что это будет летом.

Темы: КрымвойнаРосcияконтрнаступление
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