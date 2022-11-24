Скіфське золото, зброя, елітні авто: СБУ завадила вивезенню за кордон майна Богуслаєва

Служба безпеки України розшукала активи президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва на сотні мільйонів гривень, це майно намагалися приховано вивезти з України, щоб уникнути його арешту в межах кримінального провадження.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Серед вилученого – раритетні автомобілі та вогнепальна зброя, а також Скіфське золото і предмети античних часів та Київської Русі.

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В результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили учасників оборудки. Ними виявились декілька керівників структурних підрозділів заводу.

Вони намагались сховати майно свого очільника на території підконтрольних комерційних структур. У подальшому посадовці планували нелегально вивезти "активи" за межі нашої держави.

Втім, контррозвідники та слідчі СБУ встановили місцезнаходження цих схованок та їх організаторів.

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Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили:

- 7 елітних автомобілів, у тому числі 4 раритетних;

- катер;

- 3 мисливські рушниці і гвинтівку;

- велику кількість предметів старовини народів Європи.

Все майно направлено на експертизу. Тривають заходи з накладення на нього арешту.

Крім того, СБУ викрила інших представників найближчого оточення "любителя Искандера-М", які схиляли працівників заводу до збору підписів під "колективним зверненням" щодо пом’якшення міри запобіжного заходу для їхнього керівника.

Для цього застосовували до людей психологічний тиск, погрожуючи звільненням і подальшими "наслідками".

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