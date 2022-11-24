Скифское золото, оружие, элитные авто: СБУ помешала вывозу за границу имущества Богуслаева

Служба безопасности Украины разыскала активы президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на сотни миллионов гривен, это имущество пытались скрыто вывезти из Украины, чтобы избежать его ареста в рамках уголовного производства.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Среди изъятого - раритетные автомобили и огнестрельное оружие, а также Скифское золото и предметы античных времен и Киевской Руси.

В результате следственно-оперативных действий правоохранители установили участников сделки. Ими оказались несколько руководителей структурных подразделений завода.

Они пытались спрятать имущество своего руководителя на территории подконтрольных коммерческих структур. В дальнейшем чиновники планировали нелегально вывезти "активы" за пределы нашего государства.

Впрочем, контрразведчики и следователи СБУ установили местонахождение этих тайников и их организаторов.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли:

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- 7 элитных автомобилей, в том числе 4 раритетных;

- катер;

- 3 охотничьих ружья и винтовку;

- большое количество предметов старины народов Европы.

Все имущество направлено на экспертизу. Продолжаются мероприятия по наложению на него ареста.

Кроме того, СБУ разоблачила других представителей ближайшего окружения "любителя Искандера-М", которые склоняли работников завода к сбору подписей под "коллективным обращением" по смягчению меры пресечения для их руководителя.

Для этого применяли к людям психологическое давление, угрожая увольнением и дальнейшими "последствиями".