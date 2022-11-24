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Скифское золото, оружие, элитные авто: СБУ помешала вывозу за границу имущества Богуслаева

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 14:05
фото СБУ

Служба безопасности Украины разыскала активы президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на сотни миллионов гривен, это имущество пытались скрыто вывезти из Украины, чтобы избежать его ареста в рамках уголовного производства.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Среди изъятого - раритетные автомобили и огнестрельное оружие, а также Скифское золото и предметы античных времен и Киевской Руси.

 

В результате следственно-оперативных действий правоохранители установили участников сделки. Ими оказались несколько руководителей структурных подразделений завода.

Они пытались спрятать имущество своего руководителя на территории подконтрольных коммерческих структур. В дальнейшем чиновники планировали нелегально вывезти "активы" за пределы нашего государства.

Впрочем, контрразведчики и следователи СБУ установили местонахождение этих тайников и их организаторов.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли:

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- 7 элитных автомобилей, в том числе 4 раритетных;

- катер;

- 3 охотничьих ружья и винтовку;

- большое количество предметов старины народов Европы.

 

Все имущество направлено на экспертизу. Продолжаются мероприятия по наложению на него ареста.

Кроме того, СБУ разоблачила других представителей ближайшего окружения "любителя Искандера-М", которые склоняли работников завода к сбору подписей под "коллективным обращением" по смягчению меры пресечения для их руководителя.

Для этого применяли к людям психологическое давление, угрожая увольнением и дальнейшими "последствиями".

 
  • 22 октября УП стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева.
  • 23 октября Служба безопасности Украины подтвердила задержание президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборационизме и пособничестве РФ. По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех". Они наладили транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.
  • 24 октября Шевченковский суд Киева взял под стражу на два месяца (до 20 декабря) президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности Олега Дзюбу.

Темы: БогуслаевСБУ
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