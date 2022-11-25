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Зеленський побував у Вишгороді, де в будинок влучила ракета

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 листопада 2022, 19:46
Зеленський у Вишгороді 25 листопада, фото Альони Мазуренко, УП

Президент Володимир Зеленський побував у Вишгороді на Київщині, де внаслідок влучання ворожої ракети в будинок 23 листопада загинуло 7 людей.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Президент оглянув пошкоджений чотириповерховий будинок.

Він підкреслив, що влада надає всю необхідну допомогу постраждалим мешканцям, зокрема щодо забезпечення їхніх житлових потреб.

Зеленський у Вишгороді 25 листопада
Зеленський у Вишгороді 25 листопада
фото Альони Мазуренко, УП

Також Зеленський відвідав "Пункти незламності", які вже запрацювали у місті.

 
фото пресслужби президента

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Теми: ЗеленськийКиївська область
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