Зеленський побував у Вишгороді, де в будинок влучила ракета
П'ятниця, 25 листопада 2022, 18:46
Президент Володимир Зеленський побував у Вишгороді на Київщині, де внаслідок влучання ворожої ракети в будинок 23 листопада загинуло 6 людей.
Джерело: Зеленський у Telegram
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Деталі: Президент оглянув пошкоджений чотириповерховий будинок.
Він підкреслив, що влада надає всю необхідну допомогу постраждалим мешканцям, зокрема щодо забезпечення їхніх житлових потреб.
Також Зеленський відвідав "Пункти незламності", які вже запрацювали у місті.
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Передісторія:
- 23 листопада російські військові завдали удару по житловому сектору Київщини, влучивши у житловий будинок у Вишгороді.
- 35 людей постраждали у Київській області в середу внаслідок масованих ворожих обстрілів: у Вишгороді – 31 людина.
- 24 листопада вдень кількість загиблих у Вишгороді від російського ракетного удару 23 листопада зросла до шести людей.
- Загалом на Київщині кількість жертв становить 7 людей.
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