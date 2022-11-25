Зеленский побывал в Вышгороде, где в дом попала ракета
Пятница, 25 ноября 2022, 18:46
Президент Владимир Зеленский побывал в Вышгороде Киевской области, где в результате попадания вражеской ракеты в дом 23 ноября погибли 6 человек.
Источник: Зеленский в Telegram
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Детали: Президент осмотрел поврежденный четырехэтажный дом.
Он подчеркнул, что власть оказывает всю необходимую помощь пострадавшим жителям, в частности по обеспечению их жилищных потребностей.
Также Зеленский посетил "Пункты несокрушимости", которые уже заработали в городе.
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Предыстория:
- 23 ноября российские военные нанесли удар по жилому сектору Киевской области, попав в жилой дом в Вышгороде.
- 35 человек пострадали в Киевской области в среду в результате массированных вражеских обстрелов: в Вышгороде – 31 человек.
- 24 ноября днем количество погибших в Вышгороде от российского ракетного удара 23 ноября возросло до шести человек.
- Всего в Киевской области количество жертв составляет 7 человек.
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