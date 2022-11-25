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Зеленский побывал в Вышгороде, где в дом попала ракета

Катерина ТищенкоПятница, 25 ноября 2022, 18:46
Зеленский побывал в Вышгороде, где в дом попала ракета
Зеленский в Вышгороде 25 ноября, фото Алены Мазуренко, УП

Президент Владимир Зеленский побывал в Вышгороде Киевской области, где в результате попадания вражеской ракеты в дом 23 ноября погибли 6 человек.

Источник: Зеленский в Telegram

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Детали: Президент осмотрел поврежденный четырехэтажный дом.

Он подчеркнул, что власть оказывает всю необходимую помощь пострадавшим жителям, в частности по обеспечению их жилищных потребностей.

 
фото пресс-службы президента

Также Зеленский посетил "Пункты несокрушимости", которые уже заработали в городе.

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Зеленский в Вышгороде 25 ноября
Зеленский в Вышгороде 25 ноября
фото Алены Мазуренко, УП

Предыстория:

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Темы: ЗеленскийКиевская область
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