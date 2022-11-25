Зеленский побывал в Вышгороде, где в дом попала ракета

Президент Владимир Зеленский побывал в Вышгороде Киевской области, где в результате попадания вражеской ракеты в дом 23 ноября погибли 7 человек.

Источник: Зеленский в Telegram



Детали: Президент осмотрел поврежденный четырехэтажный дом.

Он подчеркнул, что власть оказывает всю необходимую помощь пострадавшим жителям, в частности по обеспечению их жилищных потребностей.

фото пресс-службы президента

Также Зеленский посетил "Пункты несокрушимости", которые уже заработали в городе.

Зеленский в Вышгороде 25 ноября фото Алены Мазуренко, УП

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23 ноября российские военные нанесли удар по жилому сектору Киевской области, попав в жилой дом в Вышгороде.

24 ноября количество погибших в Вышгороде возросло до 7, ранения получили десятки людей.

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