Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Данілов: "Друга трансформаторна армія" – це тепер про Росію

Олена РощінаП'ятниця, 25 листопада 2022, 19:05
Данілов: Друга трансформаторна армія – це тепер про Росію
Олексій Данілов, фото Дмитра Ларіна, УП

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов назвав армію Російської Федерації "другою трансформаторною" за удари по об'єктах української енергетики і запевнив, що Україна впорається і з цими викликами.

Джерело: Олексій Данілов у Facebook

Пряма мова: "Друга трансформаторна армія" – тепер офіційно про росармію, яка котрий день поспіль веде "героїчну" боротьбу з українськими ГЕС і ТЕЦ. Ці покидьки вже пробували позбавити нас пального, а світ – зерна. Впораємось і з цим енергетичним фронтом. Все буде Україна!".

Реклама:

Передісторія: Росія здійснила вже сім хвиль масованих атак на об'єкти української критичної інфраструктури: цілила по ТЕС, ГЕС, підстанціях "Укренерго" й газовидобуванню за допомогою ракет і дронів. Після останньої ракетної атаки 23 листопада три українські АЕС тимчасово перестали генерувати електроенергію.

Супутники зафіксували, що Україна була майже повністю знеструмлена 23 листопада. 

Відтоді країна має величезний дефіцит електроенергії та вимушена вдаватися до довготривалих відключень споживачів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДаніловРосіявійнаенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Данілов
"Ждет Севастополь, ждет Камчатка": Данілов показав випробування українських ракет
Наше військо не таке велике − Данілов прокоментував статті про втрати України
Такої війни ще не було, тому вся аналітика у ЗМІ поверхнева і може бути небезпечна − Данілов
Останні новини
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: