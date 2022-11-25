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Данілов: "Друга трансформаторна армія" – це тепер про Росію

Олена РощінаП'ятниця, 25 листопада 2022, 20:05
Олексій Данілов, фото Дмитра Ларіна, УП

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов назвав армію Російської Федерації "другою трансформаторною" за удари по об'єктах української енергетики і запевнив, що Україна впорається і з цими викликами.

Джерело: Олексій Данілов у Facebook

Пряма мова: "Друга трансформаторна армія" – тепер офіційно про росармію, яка котрий день поспіль веде "героїчну" боротьбу з українськими ГЕС і ТЕЦ. Ці покидьки вже пробували позбавити нас пального, а світ – зерна. Впораємось і з цим енергетичним фронтом. Все буде Україна!".

Передісторія: Росія здійснила вже сім хвиль масованих атак на об'єкти української критичної інфраструктури: цілила по ТЕС, ГЕС, підстанціях "Укренерго" й газовидобуванню за допомогою ракет і дронів. Після останньої ракетної атаки 23 листопада три українські АЕС тимчасово перестали генерувати електроенергію.

Супутники зафіксували, що Україна була майже повністю знеструмлена 23 листопада. 

Відтоді країна має величезний дефіцит електроенергії та вимушена вдаватися до довготривалих відключень споживачів.

Теми: ДаніловРосіявійнаенергетика
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