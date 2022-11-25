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Данилов: "Вторая трансформаторная армия" – это теперь о России

Елена РощинаПятница, 25 ноября 2022, 20:05
Алексей Данилов, фото Дмитрия Ларина, УП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал армию Российской Федерации "второй трансформаторной" за удары по объектам украинской энергетики и заверил, что Украина справится и с этими вызовами.

Источник: Алексей Данилов в Facebook

Прямая речь: "Вторая трансформаторная армия" – теперь официально о росармии, которая который день подряд ведет "героическую" борьбу с украинскими ГЭС и ТЭЦ. Эти подонки уже пробовали лишить нас горючего, а мир – зерна. Справимся и с этим энергетическим фронтом. Все будет Украина!".

Предыстория: Россия осуществила уже семь волн массированных атак на объекты украинской критической инфраструктуры: целилась по ТЭС, ГЭС, подстанциям "Укрэнерго" и газодобыче с помощью ракет и дронов. После последней ракетной атаки 23 ноября три украинские АЭС временно перестали генерировать электроэнергию.

Спутники зафиксировали, что Украина была почти полностью обесточена 23 ноября. 

С тех пор страна имеет огромный дефицит электроэнергии и вынуждена прибегать к долговременным отключениям потребителей.

Темы: ДаниловРосcиявойнаэнергетика
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