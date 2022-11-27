Арахамія дав Кличкові тиждень на "виправлення помилок" із "Пунктами незламності"

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що влада Києва має за тиждень виправити помилки щодо організації "Пунктів незламності", після чого відбудеться спільна інспекція пунктів разом із мером Києва Віталієм Кличком.

Джерело: Арахамія у Telegram

Дослівно: "Звичайно, хтось може сказати, що депутати погані, а пункти хороші. Але якщо станеться так, що десяткам тисяч киян доведеться терміново самим "проінспектувати" "Пункти незламності" і вони побачать та почують те саме, що і ми, то легше від цього нікому не стане.

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Тому в мене є пропозиція. За тиждень влада міста виправить помилки і ми разом з міським головою підемо на інспекцію. Це буде найкращим доказом того, що ніхто з нас не шукає спекуляцій".

Деталі: Арахамія зазначив, що нардепи "Слуги народу" вирішили провести інспекцію "Пунктів незламності" у столиці 26 листопада через те, що "доповіді влади міста сильно відрізняються від того, що говорять люди і що публікують ЗМІ". Єдиною метою такої перевірки, за словами голови фракції, є бажання виправити ситуацію.

Дослівно: "Київ залишається пріоритетною ціллю для ворога. Росіяни будуть далі бити по критичній інфраструктурі, щоб зробити життя в місті нестерпним. Завдання для усіх нас – створити у Києві точки стабільності, де люди отримають підтримку в критичний момент.

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Це зробить або влада міста, або ми знайдемо тих, кому не байдуже на 3 мільйони киян. Нас насправді влаштовують обидва варіанти. Але політичної боротьби на цій темі не буде і бути не може".

Більше деталей: Пізніше Арахамія також опублікував три відео про непрацюючі "Пункти незламності" у столиці.

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