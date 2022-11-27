Арахамия дал Кличко неделю на "исправление ошибок" с "Пунктами несокрушимости"

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что власти Киева должны за неделю исправить ошибки по организации "Пунктов несокрушимости", после чего состоится совместная инспекция пунктов вместе с мэром Киева Виталием Кличко.

Источник: Арахамия в Telegram

Дословно: "Конечно, кто-то может сказать, что депутаты плохие, а пункты хорошие. Но если случится так, что десяткам тысяч киевлян придется срочно самим "проинспектировать" "Пункты несокрушимости" и они увидят и услышат то же, что и мы, то легче от этого никому не станет.

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Поэтому у меня есть предложение. За неделю власти города исправят ошибки, и мы вместе с городским головой пойдем на инспекцию. Это будет лучшим доказательством того, что никто из нас не ищет спекуляций".

Детали: Арахамия отметил, что нардепы "Слуги народа" решили провести инспекцию "Пунктов несокрушимости" в столице 26 ноября из-за того, что "доклады власти города сильно отличаются от того, что говорят люди и что публикуют СМИ". Единственной целью такой проверки, по словам главы фракции, является желание исправить ситуацию.

Дословно: "Киев остается приоритетной целью для врага. Россияне будут дальше бить по критической инфраструктуре, чтобы сделать жизнь в городе невыносимой. Задача для всех нас – создать в Киеве точки стабильности, где люди получат поддержку в критический момент.

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Это сделают либо власти города, либо мы найдем тех, кому не безразличны 3 миллиона киевлян. Нас на самом деле устраивают оба варианта. Но политической борьбы на этой теме не будет и быть не может".

Больше деталей: Позже Арахамия также опубликовал три видео о неработающих "Пунктах несокрушимости" в столице.

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