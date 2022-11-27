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Арахамия дал Кличко неделю на "исправление ошибок" с "Пунктами несокрушимости"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 20:49
Арахамия дал Кличко неделю на исправление ошибок с Пунктами несокрушимости
ДАВИД АРАХАМИЯ. ФОТО ИЗ TELEGRAM

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что власти Киева должны за неделю исправить ошибки по организации "Пунктов несокрушимости", после чего состоится совместная инспекция пунктов вместе с мэром Киева Виталием Кличко.

Источник: Арахамия в Telegram

Дословно: "Конечно, кто-то может сказать, что депутаты плохие, а пункты хорошие. Но если случится так, что десяткам тысяч киевлян придется срочно самим "проинспектировать" "Пункты несокрушимости" и они увидят и услышат то же, что и мы, то легче от этого никому не станет.

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Поэтому у меня есть предложение. За неделю власти города исправят ошибки, и мы вместе с городским головой пойдем на инспекцию. Это будет лучшим доказательством того, что никто из нас не ищет спекуляций".

Детали: Арахамия отметил, что нардепы "Слуги народа" решили провести инспекцию "Пунктов несокрушимости" в столице 26 ноября из-за того, что "доклады власти города сильно отличаются от того, что говорят люди и что публикуют СМИ". Единственной целью такой проверки, по словам главы фракции, является желание исправить ситуацию.

Дословно: "Киев остается приоритетной целью для врага. Россияне будут дальше бить по критической инфраструктуре, чтобы сделать жизнь в городе невыносимой. Задача для всех нас – создать в Киеве точки стабильности, где люди получат поддержку в критический момент.

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Это сделают либо власти города, либо мы найдем тех, кому не безразличны 3 миллиона киевлян. Нас на самом деле устраивают оба варианта. Но политической борьбы на этой теме не будет и быть не может".

Больше деталей: Позже Арахамия также опубликовал три видео о неработающих "Пунктах несокрушимости" в столице.

Предыстория:

Темы: Арахамия Виталий КличкоКиевпункты несокрушимости
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