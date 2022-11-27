Арахамия дал Кличко неделю на "исправление ошибок" с "Пунктами несокрушимости"
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что власти Киева должны за неделю исправить ошибки по организации "Пунктов несокрушимости", после чего состоится совместная инспекция пунктов вместе с мэром Киева Виталием Кличко.
Источник: Арахамия в Telegram
Дословно: "Конечно, кто-то может сказать, что депутаты плохие, а пункты хорошие. Но если случится так, что десяткам тысяч киевлян придется срочно самим "проинспектировать" "Пункты несокрушимости" и они увидят и услышат то же, что и мы, то легче от этого никому не станет.
Поэтому у меня есть предложение. За неделю власти города исправят ошибки, и мы вместе с городским головой пойдем на инспекцию. Это будет лучшим доказательством того, что никто из нас не ищет спекуляций".
Детали: Арахамия отметил, что нардепы "Слуги народа" решили провести инспекцию "Пунктов несокрушимости" в столице 26 ноября из-за того, что "доклады власти города сильно отличаются от того, что говорят люди и что публикуют СМИ". Единственной целью такой проверки, по словам главы фракции, является желание исправить ситуацию.
Дословно: "Киев остается приоритетной целью для врага. Россияне будут дальше бить по критической инфраструктуре, чтобы сделать жизнь в городе невыносимой. Задача для всех нас – создать в Киеве точки стабильности, где люди получат поддержку в критический момент.
Это сделают либо власти города, либо мы найдем тех, кому не безразличны 3 миллиона киевлян. Нас на самом деле устраивают оба варианта. Но политической борьбы на этой теме не будет и быть не может".
Больше деталей: Позже Арахамия также опубликовал три видео о неработающих "Пунктах несокрушимости" в столице.
Предыстория:
- 25 ноября президент Владимир Зеленский упрекнул столичную власть за "профанацию" с открытием "пунктов несокрушимости", как власть называет места, где можно согреться, зарядить телефон и найти связь в случае ее отсутствия в городе.
- В тот день столичный голова Виталий Кличко сообщил, что Киев развернул работу более 400 пунктов обогрева.
- 26 ноября народные депутаты "Слуги народа" решили проинспектировать "Пункты несокрушимости" в столице. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия впоследствии заявил, что из 530 пунктов, работу которых проверили народные депутаты, 20% оказались закрытыми.
- 27 ноября Кличко заявил, что в городе открыто более 430 пунктов обогрева, и все они работают, что можно проверить по карте на сайте города.