Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Арахамия дал Кличко неделю на "исправление ошибок" с "Пунктами несокрушимости"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 21:49
ДАВИД АРАХАМИЯ. ФОТО ИЗ TELEGRAM

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что власти Киева должны за неделю исправить ошибки по организации "Пунктов несокрушимости", после чего состоится совместная инспекция пунктов вместе с мэром Киева Виталием Кличко.

Источник: Арахамия в Telegram

Дословно: "Конечно, кто-то может сказать, что депутаты плохие, а пункты хорошие. Но если случится так, что десяткам тысяч киевлян придется срочно самим "проинспектировать" "Пункты несокрушимости" и они увидят и услышат то же, что и мы, то легче от этого никому не станет.

Поэтому у меня есть предложение. За неделю власти города исправят ошибки, и мы вместе с городским головой пойдем на инспекцию. Это будет лучшим доказательством того, что никто из нас не ищет спекуляций".

Детали: Арахамия отметил, что нардепы "Слуги народа" решили провести инспекцию "Пунктов несокрушимости" в столице 26 ноября из-за того, что "доклады власти города сильно отличаются от того, что говорят люди и что публикуют СМИ". Единственной целью такой проверки, по словам главы фракции, является желание исправить ситуацию.

Дословно: "Киев остается приоритетной целью для врага. Россияне будут дальше бить по критической инфраструктуре, чтобы сделать жизнь в городе невыносимой. Задача для всех нас – создать в Киеве точки стабильности, где люди получат поддержку в критический момент.

Это сделают либо власти города, либо мы найдем тех, кому не безразличны 3 миллиона киевлян. Нас на самом деле устраивают оба варианта. Но политической борьбы на этой теме не будет и быть не может".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Позже Арахамия также опубликовал три видео о неработающих "Пунктах несокрушимости" в столице.

Предыстория:

Темы: Арахамия Виталий КличкоКиевпункты несокрушимости
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Угрожал и морил голодом: российский сержант пытал в Катюжанке ветеранов АТО

фотоРоссияне повредили насосную станцию, которая должна была подавать воду в Николаев

Папа признал Россию захватчиком Украины: Не называю Путина, потому что это и так известно

Вдова российского полковника, который выпустил в себя 5 пуль, написала письмо Путину

У Киеве установят главную елку страны – Кличко

Украина в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Румынии

Все новости...
Арахамия
Арахамия: Следующая неделя может быть тяжелой – власть и военные готовятся
Арахамия предупредил украинцев о вероятности новых обстрелов и блэкаутов
20% из киевских "пунктов несокрушимости" оказались закрытыми – Арахамия
Последние новости
19:22
Россияне запретили вход на ЗАЭС работникам, которые не сотрудничают с ними
19:20
Кремль не хочет, чтобы Ватикан был посредником в переговорах между Украиной и Россией
19:06
ВСУ повредили мост возле Старобогдановки, по нему россияне доставляли оружие
18:44
ИсследованиеПрепараты для разжижения крови, назначаемые при COVID-19, могут вызвать кровотечение
18:40
Молдова: суд отказался возвращать Додона под домашний арест по делу о "кульке"
18:26
"ДТЭК Энерго" выкупит евробонды на $50 миллионов по цене 27% от номинала
18:23
Захарова назвала "извращением" слова Папы Римского о зверствах бурятов и чеченцев в Украине
18:23
На войне с Россией погибла 101 женщина-военнослужащая – Резников
18:21
Генштаб: Армия РФ на трех направлениях наступает, на четырех – обороняется
18:17
Глава МИД Швеции: Решить этот конфликт может только военное поражение России
Все новости...