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Кількість жертв удару РФ по Вишгороду зросла до 7 – поліція

Катерина ТищенкоНеділя, 27 листопада 2022, 23:48
постраждалий будинок у Вишгороді, фото ОП

Кількість жертв внаслідок удару російської ракети по Вишгороду 23 листопада зросла до 7, поранено 35 осіб.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону в неділю

Пряма мова: "Сьогодні на ранок померла ще одна жінка, тому ми маємо 7 загиблих людей від цього страшного злочину. Ми маємо окремо 35 потерпілих, з них 6 дітей. Найменшій дівчинці 5 років".

Деталі: Нєбитов повідомив, що у Вишгороді російська ракета, попередньо Х-101, влучила поблизу багатоповерхівки. В результаті пошкоджено 4 будівлі, дитячий садок та школу. Жодного військового об’єкта поблизу не було.

Пряма мова: "В радіусі 3 км не було жодного об'єкту, навіть енергетичного, який би становив для них (росіян – ред.) інтерес. За результатами проведення експертиз слідчі зможуть дати відповідь – свідомо було руйнування житлового будинку або така ракета прилетіла тільки тому, що вона не є такою точною, як вони кажуть".

Передісторія:

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Теми: Київська областьполіція
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