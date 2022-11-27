Кількість жертв удару РФ по Вишгороду зросла до 7 – поліція
Кількість жертв внаслідок удару російської ракети по Вишгороду 23 листопада зросла до 7, поранено 35 осіб.
Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону в неділю
Пряма мова: "Сьогодні на ранок померла ще одна жінка, тому ми маємо 7 загиблих людей від цього страшного злочину. Ми маємо окремо 35 потерпілих, з них 6 дітей. Найменшій дівчинці 5 років".
Деталі: Нєбитов повідомив, що у Вишгороді російська ракета, попередньо Х-101, влучила поблизу багатоповерхівки. В результаті пошкоджено 4 будівлі, дитячий садок та школу. Жодного військового об’єкта поблизу не було.
Пряма мова: "В радіусі 3 км не було жодного об'єкту, навіть енергетичного, який би становив для них (росіян – ред.) інтерес. За результатами проведення експертиз слідчі зможуть дати відповідь – свідомо було руйнування житлового будинку або така ракета прилетіла тільки тому, що вона не є такою точною, як вони кажуть".
Передісторія:
- 23 листопада російські військові завдали удару по житловому сектору Київщини, влучивши у житловий будинок у Вишгороді.
- 35 людей постраждали у Київській області в середу внаслідок масованих ворожих обстрілів: у Вишгороді – 31 людина.
- 24 листопада вдень кількість загиблих у Вишгороді від російського ракетного удару 23 листопада зросла до шести людей.
- Загалом на Київщині кількість жертв становила 7 людей.