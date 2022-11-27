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Количество жертв удара РФ по Вышгороду возросло до 7 – полиция

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 22:48
Количество жертв удара РФ по Вышгороду возросло до 7 – полиция
пострадавший дом в Вышгороде, фото ОП

Количество жертв в результате удара российской ракеты по Вышгороду 23 ноября возросло до 7, ранены 35 человек.

Источник: глава полиции Киевщины Андрей Небытов в эфире телемарафона в воскресенье

Прямая речь: "Сегодня утром умерла еще одна женщина, поэтому мы имеем 7 погибших людей от этого страшного преступления. Мы имеем отдельно 35 пострадавших, из них 6 детей. Самой маленькой девочке 5 лет".

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Детали: Небытов сообщил, что в Вышгороде российская ракета, предварительно Х-101, упала вблизи многоэтажки. В результате повреждены 4 здания, детский сад и школа. Никакого военного объекта поблизости не было.

Прямая речь: "В радиусе 3 км не было ни одного объекта, даже энергетического, который бы представлял для них (россиян - ред.) интерес. По результатам проведения экспертиз следователи смогут дать ответ - сознательно было разрушение жилого дома или такая ракета прилетела только потому, что она не является такой точной, как они говорят".

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Темы: Киевская областьполиция
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