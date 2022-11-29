Митрополит УПЦ МП, якому оголосили підозру, зліг в лікарню
Вівторок, 29 листопада 2022, 11:30
Митрополит УПЦ МП Тульчинський і Брацлавський Іонафан – в миру Анатолій Єлецьких, – у якого проводили обшуки і якому оголосили кілька підозр, потрапив до лікарні.
Джерело: Інформаційне бюро Тульчинської єпархії УПЦ
Дослівно інформбюро єпархії: "28 листопада медичне обстеження кардіологів Київської лікарні імені Амосова виявило у митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана обширні зміни коронарних судин серця, небезпечні для здоров’я і життя архіпастиря".
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Деталі: Зазначається, що на 29 листопада у Іонафана запланована операція "на відкритому серці для повної заміни уражених судин".
Передісторія:
- 11 жовтня стало відомо про обшуки в митрополита Іонафана.
- 12 жовтня Служба безпеки України підтвердила викриття керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині Іонафана, який виправдовував агресію РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.
- 7 листопада стало відомо, що за матеріалами СБУ вінницькому митрополиту УПЦ МП Іонафану оголосили підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі.
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