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Митрополит УПЦ МП, якому оголосили підозру, зліг в лікарню

Ірина БалачукВівторок, 29 листопада 2022, 11:30
Митрополит УПЦ МП, якому оголосили підозру, зліг в лікарню
Митрополит Іонафан. Фото tulchin-eparchia.org.ua

Митрополит УПЦ МП Тульчинський і Брацлавський Іонафан – в миру Анатолій Єлецьких, – у якого проводили обшуки і якому оголосили кілька підозр, потрапив до лікарні.

Джерело: Інформаційне бюро Тульчинської єпархії УПЦ

Дослівно інформбюро єпархії: "28 листопада медичне обстеження кардіологів Київської лікарні імені Амосова виявило у митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана обширні зміни коронарних судин серця, небезпечні для здоров’я і життя архіпастиря".

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Деталі: Зазначається, що на 29 листопада у Іонафана запланована операція "на відкритому серці для повної заміни уражених судин".

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Теми: УПЦ МПцеркваобшуки
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