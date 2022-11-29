Митрополит УПЦ МП, которому объявили подозрение, слег в больницу
Вторник, 29 ноября 2022, 12:30
Митрополит УПЦ МП Тульчинский и Брацлавский Ионафан – в миру Анатолий Елецких, – у которого проводили обыски и которому объявили несколько подозрений, попал в больницу.
Источник: Информационное бюро Тульчинской епархии УПЦ
Дословно информбюро епархии: "28 ноября медицинское обследование кардиологов Киевской больницы имени Амосова обнаружило у митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана обширные изменения коронарных сосудов сердца, опасные для здоровья и жизни архипастыря".
Детали: Отмечается, что на 29 ноября у Ионафана запланирована операция "на открытом сердце для полной замены пораженных сосудов".
Предыстория:
- 11 октября стало известно об обысках у митрополита Ионафана.
- 12 ноября СБУ подтвердила разоблачение управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области Ионафана, который оправдывал агрессию РФ и разжигал межконфессиональную вражду среди верующих.
- 7 ноября стало известно, что по материалам СБУ винницкому митрополиту УПЦ МП Ионафану объявили подозрение в разжигании религиозной вражды.