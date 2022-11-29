Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Митрополит УПЦ МП, которому объявили подозрение, слег в больницу

Ирина БалачукВторник, 29 ноября 2022, 12:30
Митрополит Ионафан. Фото tulchin-eparchia.org.ua

Митрополит УПЦ МП Тульчинский и Брацлавский Ионафан – в миру Анатолий Елецких, – у которого проводили обыски и которому объявили несколько подозрений, попал в больницу.

Источник: Информационное бюро Тульчинской епархии УПЦ

Дословно информбюро епархии: "28 ноября медицинское обследование кардиологов Киевской больницы имени Амосова обнаружило у митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана обширные изменения коронарных сосудов сердца, опасные для здоровья и жизни архипастыря".

Детали: Отмечается, что на 29 ноября у Ионафана запланирована операция "на открытом сердце для полной замены пораженных сосудов".

Предыстория: 

Темы: церковьобыски
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Укрзализныця не будет отменять поезда в случае новых блэкаутов – глава УЗ

ЕС с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов в пользу Украины

фотоСБУ пришла в Мукачевскую епархию УПЦ МП

Россияне вынуждены полагаться на плохо организованные временные формирования – ISW

Оккупанты проверяют детей, которые не ходят в российские школы – ЦНС

Зеленская призвала Британию стать "мировым лидером справедливости"

Все новости...
церковь
Новые обыски у УПЦ МП: СБУ нашла пропаганду, которая отрицает существование Украины
СБУ нагрянула в УПЦ МП в Ивано-Франковске
СБУ обыскала УПЦ МП на Буковине: методички из Москвы и россияне в рясах
Последние новости
11:43
Курс валют на 30 ноября: доллар и евро на "черном рынке" дорожают
11:35
скриншотFacebook заблокировал поздравление командующего Воздушных сил радиотехническим войскам
11:34
Война в регионах: горячее всего на Херсонщине и Донетчине
11:31
Швеция заявляет о прогрессе с Турцией в вопросе членства в НАТО
11:22
Их отправляют, как "мясо": Ермак рассказал о роли российских "зеков" под Бахмутом
11:21
Оккупанты за сутки убили 5 гражданских в Украине
11:19
ПриватБанк с 1 декабря увеличивает доходность депозитов в гривне
11:06
Умер экс-лидер Китая Цзян Цзэминь
10:51
Глава Еврокомиссии: Украина, по оценкам, потеряла в войне 100 тысяч военных
10:43
В ПЦУ разъяснили, когда в этом году праздновать День святого Николая
Все новости...