Митрополит УПЦ МП, которому объявили подозрение, слег в больницу

Митрополит УПЦ МП Тульчинский и Брацлавский Ионафан – в миру Анатолий Елецких, – у которого проводили обыски и которому объявили несколько подозрений, попал в больницу.

Источник: Информационное бюро Тульчинской епархии УПЦ

Дословно информбюро епархии: "28 ноября медицинское обследование кардиологов Киевской больницы имени Амосова обнаружило у митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана обширные изменения коронарных сосудов сердца, опасные для здоровья и жизни архипастыря".

Детали: Отмечается, что на 29 ноября у Ионафана запланирована операция "на открытом сердце для полной замены пораженных сосудов".

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