До Казахстану з початку мобілізації втекли понад 400 тисяч росіян

З 21 вересня, коли в Росії оголосили часткову мобілізацію, до Казахстану в'їхали понад 400 тисяч росіян.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на міністра праці та соціального захисту населення Тамару Дуйсенову

Пряма мова Дусейнової: "За тими оперативними даними, якими ми щодня обмінюємося, трохи більше ніж 400 тисяч росіян приїхали, виїхали трохи більше ніж 320 тисяч і близько 100 тисяч росіян поки що перебувають тут".

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Деталі: Раніше повідомлялося, що від початку оголошення часткової мобілізації в Росії до 4 жовтня до Казахстану в'їхали понад 200 тисяч російських громадян, а виїхали 147 тисяч.

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