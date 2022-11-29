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До Казахстану з початку мобілізації втекли понад 400 тисяч росіян

Ірина БалачукВівторок, 29 листопада 2022, 12:15
До Казахстану з початку мобілізації втекли понад 400 тисяч росіян
Росіяни на кордоні Росії та Казахстану. Фото sibreal.org

З 21 вересня, коли в Росії оголосили часткову мобілізацію, до Казахстану в'їхали понад 400 тисяч росіян.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на міністра праці та соціального захисту населення Тамару Дуйсенову

Пряма мова Дусейнової: "За тими оперативними даними, якими ми щодня обмінюємося, трохи більше ніж 400 тисяч росіян приїхали, виїхали трохи більше ніж 320 тисяч і близько 100 тисяч росіян поки що перебувають тут".

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Деталі: Раніше повідомлялося, що від початку оголошення часткової мобілізації в Росії до 4 жовтня до Казахстану в'їхали понад 200 тисяч російських громадян, а виїхали 147 тисяч.

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Теми: КазахстанРосіямобілізація
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