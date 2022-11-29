В Казахстан с начала мобилизации убежали свыше 400 тысяч россиян
Вторник, 29 ноября 2022, 12:15
С 21 сентября, когда в России объявили частичную мобилизацию, в Казахстан въехали более 400 тысяч россиян.
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на министра труда и социальной защиты населения Тамару Дуйсенову
Прямая речь Дусейновой: "По тем оперативным данным, которыми мы ежедневно обмениваемся, чуть более 400 тысяч россиян приехали, выехали чуть больше 320 тысяч и около 100 тысяч россиян пока находятся здесь".
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Детали: Ранее сообщалось, что с начала объявления частичной мобилизации в России по 4 октября в Казахстан въехали более 200 тысяч российских граждан, а выехали 147 тысяч.
Предыстория:
- 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Сообщалось, что в России планируют призвать 300 тысяч резервистов.
- Сразу после выступления президента РФ Путина россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван, а цены на авиабилеты в так называемые "безопасные" страны достигли астрономических значений.
- Россияне стали масово выезжать в Казахстан, Грузию и другие страны.
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