В Казахстан с начала мобилизации убежали свыше 400 тысяч россиян

С 21 сентября, когда в России объявили частичную мобилизацию, в Казахстан въехали более 400 тысяч россиян.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на министра труда и социальной защиты населения Тамару Дуйсенову

Прямая речь Дусейновой: "По тем оперативным данным, которыми мы ежедневно обмениваемся, чуть более 400 тысяч россиян приехали, выехали чуть больше 320 тысяч и около 100 тысяч россиян пока находятся здесь".

Детали: Ранее сообщалось, что с начала объявления частичной мобилизации в России по 4 октября в Казахстан въехали более 200 тысяч российских граждан, а выехали 147 тысяч.

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