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Закликав до підтримки росіян і знищення українців: на Черкащині викрили чиновника

Ірина БалачукЧетвер, 3 листопада 2022, 13:12
Фото СБУ

Служба безпеки України викрила у Черкаській області чиновника, який закликав до підтримки російських військ та знищення українців.

Джерело: СБУ

Дослівно СБУ: "Контррозвідка Служби безпеки викрила чиновника на Черкащині, який закликав допомагати окупаційним угрупованням РФ у захопленні регіону.

Також він виправдовував ракетні удари по українських містах та вбивства цивільних громадян. При цьому зловмисник заперечував причетність загарбників до їхніх військових злочинів у Бучі".

Деталі: Поплічником ворога виявився співробітник одного з місцевих органів влади, який має стосунок до обліку осіб призовного віку.

Після 24 лютого він "розгорнув агітацію" на підтримку російських окупантів – свої деструктивні тези поширював серед власного оточення та колег по роботі.

Чиновник відкрито підтримував політику агресора і планував співпрацювати з ним у разі захоплення регіону.

Під час обшуку у фігуранта виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників) ККУ.

Суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 

Теми: Черкаська областьвійнаколаборація
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