Призывал к поддержке россиян и уничтожению украинцев: в Черкасской области разоблачили чиновника

Служба безопасности Украины разоблачила в Черкасской области чиновника, который призывал к поддержке российских войск и уничтожению украинцев.

Источник: СБУ

Дословно СБУ: "Контрразведка Службы безопасности разоблачила чиновника в Черкасской области, который призвал помогать оккупационным группировкам РФ в захвате региона.

Реклама:

Также он оправдывал ракетные удары по украинским городам и убийства гражданских лиц. При этом злоумышленник отрицал причастность захватчиков к их военным преступлениям в Буче".

Детали: Пособником врага оказался сотрудник одного из местных органов власти, который имеет отношение к учету лиц призывного возраста.

После 24 февраля он "развернул агитацию" в поддержку российских оккупантов – свои деструктивные тезисы распространял среди собственного окружения и коллег по работе.

ВИДЕО ДНЯ

Чиновник открыто поддерживал политику агрессора и планировал сотрудничать с ним в случае захвата региона.

Во время обыска у фигуранта обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников) УКУ.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.