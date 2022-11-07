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Окупанти випустили по Сумщині більше 200 снарядів та мін, є загибла та поранена

Станіслав ПогоріловПонеділок, 7 листопада 2022, 01:19
Окупанти випустили по Сумщині більше 200 снарядів та мін, є загибла та поранена
Ілюстративне фото ДСНС Сумщини

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що за добу окупанти випустили по прикордонню Сумщини 203 снаряди та міни, є руйнування, загибла та поранена.

Джерело: Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "Під обстрілами були Білопільська, Ворожбянська, Есманьська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Шалигинська громади".

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Деталі: Краснопільська громада: на околиці одного із сіл росіяни скинули 3 вибухівки типу ВОГ з безпілотника. Без постраждалих.

Шалигинську громаду ворог обстріляв із мінометів (12 "прильотів"). Без наслідків.

Хотінська громада: по околицям одного з сіл росіяни ударили із САУ (32 вибухи).

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Після 14:00 ще 40 "прильотів" із РСЗВ було на території громади. І майже одразу ще 30 "прильотів" із гранатомету. Наслідки уточнюються.

По Середино-Будській громаді ворог бив з реактивної артустановки (РСЗВ). 7 вибухів пошкодили житловий будинок, гараж та приватний автомобіль. Також є пориви електроліній.

Ворожбянська громада: було два обстріли. Опівдні росіяни вдарили з артилерії по мирному населенню. Було 42 вибухи. Пошкоджено три квартири.

Далі після 14:00 спрямували 30 снарядів із РСЗВ на будинки мирних жителів. Одна жінка загинула, ще одна поранена.

Вже відомо про 7 пошкоджених житлових будинків, 6 господарчих споруд, дві літні кухнях, лазню, міське кафе, кладовище, два легкових автомобіля, лінії електропередач та газові труби.

Есманьська громада: був обстріл з боку росії зі стрілецької зброї. Без наслідків.

Білопільська громада: на прикордонне село ворог спрямував 10 мін. Є пошкоджені електролінії. В іншому селі є руйнування приватного будинку.

Теми: Сумська областьвійнаУкраїнаРосія
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