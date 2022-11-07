"Експрем'єр" бойовиків каже, що автомобіль його охорони підірвався на Херсонщині
Понеділок, 7 листопада 2022, 17:20
Автомобіль охорони депутата Держдуми і колишнього "глави уряду" так званої "ДНР" Олександра Бородая підірвався на міні в Херсонській області.
Джерело: кремлівське видання "РБК"
Деталі: Бородай каже, нібито також був у зоні ризику, зупинився поруч із міною.
На кадрах видно, що автомобіль, який їхав перед машиною з Бородаєм, був пошкоджений.
"Комусь там не дуже пощастило, а ось нам пощастило", - каже бойовик.