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"Експрем'єр" бойовиків каже, що автомобіль його охорони підірвався на Херсонщині

Роман ПетренкоПонеділок, 7 листопада 2022, 16:20
Експрем'єр бойовиків каже, що автомобіль його охорони підірвався на Херсонщині
бородай, фото Коммерсантъ

Автомобіль охорони депутата Держдуми і колишнього "глави уряду" так званої "ДНР" Олександра Бородая підірвався на міні в Херсонській області.

Джерело: кремлівське видання "РБК"

Деталі: Бородай каже, нібито також був у зоні ризику, зупинився поруч із міною.

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На кадрах видно, що автомобіль, який їхав перед машиною з Бородаєм, був пошкоджений.

"Комусь там не дуже пощастило, а ось нам пощастило", - каже бойовик.

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Теми: Росіяпропагандаокупаціявійна
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