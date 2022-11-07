"Экс-премьер" боевиков говорит, что автомобиль его охраны подорвался на Херсонщине
Понедельник, 7 ноября 2022, 17:20
Автомобиль охраны депутата Госдумы и бывшего "главы правительства" так называемой "ДНР" Александра Бородая подорвался на мине в Херсонской области.
Источник: кремлевское издание "РБК"
Детали: Бородай говорит, якобы также был в зоне риска, остановился рядом с миной.
На кадрах видно, что автомобиль, который ехал перед машиной с Бородаем, был поврежден.
"Кому-то там не очень повезло, а вот нам повезло", — говорит боевик.