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"Экс-премьер" боевиков говорит, что автомобиль его охраны подорвался на Херсонщине

Роман ПетренкоПонедельник, 7 ноября 2022, 16:20
Экс-премьер боевиков говорит, что автомобиль его охраны подорвался на Херсонщине
бородай, фото Коммерсантъ

Автомобиль охраны депутата Госдумы и бывшего "главы правительства" так называемой "ДНР" Александра Бородая подорвался на мине в Херсонской области.

Источник: кремлевское издание "РБК"

Детали: Бородай говорит, якобы также был в зоне риска, остановился рядом с миной.

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На кадрах видно, что автомобиль, который ехал перед машиной с Бородаем, был поврежден.

"Кому-то там не очень повезло, а вот нам повезло", — говорит боевик.

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Темы: Росcияпропагандаоккупациявойна
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